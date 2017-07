Eugen Teodorovici: Demiterea mea, decisa de cineva care doar crede ca stie tot ce misca in Romania

"Nu tineam neaparat sa am un punct de vedere, cu atat mai putin o reactie la decizia premierului Mihai Tudose de demitere din functia de consilier onorific al domniei sale. In schimb, au fost foarte multi oameni care m-au intrebat si s-au intrebat in spatiul public de ce o astfel de decizie si mai ales cui apartine? Poate si pentru acest motiv, dar mai ales din respect pentru cei care gandesc si care doresc cu adevarat binele acestei tari, am sa fac cateva precizari. Ma asteptam la o astfel de decizie inca de la numirea mea in aceasta functie, pentru ca am stiut intotdeauna ca acest fel de a fi, de a spune lucrurilor pe nume si mai ales de a actiona, nu este ceea ce accepta si promoveaza o mare parte din clasa politica actuala... inca. (...) Cui apartine aceasta decizie? Cu siguranta cuiva care doar crede ca stie tot ce misca in Romania, de la economie la justitie, de la sanatate la sistemul social si educatie, de la industrie la agricultura etc., luand decizii, din pacate, in consecinta!", a scris sambata Teodorovici pe pagina de Facebook.In context, senatorul a vorbit despre orgoliile din PSD, aratand ca si in acest caz forta a invins argumentele."Nu cred ca este cineva atat de naiv incat sa creada ca motivul demiterii mele a fost altul decat acela al exprimarii in mod public a unui punct de vedere logic si de bun simt (de altfel un punct de vedere impartasit dar nu si asumat de multi dintre cei aflati temporar in functii cheie!); un punct de vedere despre modul in care se poate si trebuie utilizati banii publici in mod legal, eficient, transparent si mai ales pentru nevoile reale si, exclusiv, in interesul romanilor. (...) Pe scurt, argumentul fortei a invins forta argumentelor! Dincolo de satisfacerea pentru moment a unor orgolii marunte si meschine, am convingerea ca lucrurile se vor schimba, mai devreme sau mai tarziu, asa cum ne dorim cu totii!", a afirmat senatorul PSD.

Eugen Teodorovici a fost demis vineri, 14 iulie, din functia de consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose , motivul invocat fiind acela ca social-democratul nu a respectat "disciplina comunicarii" de la nivelul Executivului.