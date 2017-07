USR cere demisia presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu: Incearca sa transforme CCR in jucator politic si supra-instanta de judecata

In comunicatul transmis presei, acestia sustin ca aceasta intalnire excede cadrului legitim de functionare a CCR, care nu are atributii de formulare sau modificare a politicilor publice.Cei de la USR se refera la ultima decizia a CCR despre care afirma ca "pregateste terenul pentru o schimbare majora de paradigma in functionarea statului de drept din Romania, prin incalcarea flagranta a principiului separatiei puterilor in stat"."In textul deciziei, CCR semnaleaza lipsa unui cadru legislativ ce ar permite un control de constitutionalitate asupra hotararilor judecatoresti. Judecatorii constitutionali sugereaza Parlamentului sa ii dea puterea sa verifice hotararile instantelor si astfel sa se inscauneze deasupra puterii judecatoresti. Constitutia nu prevede un eventual efect al "neconstitutionalitatii unei hotarari judecatoresti", ci numai a unei legi sau ordonante. Consideram ca este imposibila introducerea unei verificari a hotararilor instantelor de judecata de catre CCR prin modificarea Legii 47/1992, singura varianta constitutionala fiind insasi modificarea Constitutiei" sustin acestia.Potrivit acestora, "Curtea Constitutionala nu face parte din niciuna din puterile statului, fiind o institutie tehnico-politica ce are ca scop principal sa verifice conformitatea textelor de lege cu Constitutia. Acest control nu poate sa se extinda la verificarea sentintelor instantelor judecatoresti, recenta decizie nr. 377/2017 fiind o incalcare a atributiilor puterii judecatoresti.""Judecatorii constitutionali au mai incalcat recent principiul separarii puterilor in stat prin obligarea Parlamentului de a stabili un prag la abuzul in serviciu, desi CCR nu are competente de a impune legiuitorulului, in sensul de a stabili ce si cum sa legifereze. Astfel, printr-o decizie proprie, judecatorii constitutionali au stabilit ca, nu doar partea de hotarare din deciziile sale are putere obligatorie, ci si considerentele expuse in motivari. Pe scurt, judecatorii constitutionali si-au extins puterea, impunand transformarea rationamentelor in lege, desi unele dintre ele contravin chiar deciziilor in sine, cum s-a intamplat in cazul abuzului in serviciu" mai spuns ei.In document se mai face referire si la norma interna prin care "presedintele CCR are dreptul sa cenzureze opiniile separate si concurente ale altor colegi, astfel incat criticile venite din interior sa nu mai fie aduse la cunostinta opiniei publice.""USR considera ca suntem in fata unei institutii care iese, accelerat, din cadrul constitutional. USR va utiliza toate mijloacele pe care le are la dispozitie pentru sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la activitatea judecatorilor constitutionali si pentru a se asigura ca democratia si statul de drept din Romania sunt si vor fi respectate" incheie acestia.