PNL: Ordonanta pentru taxarea suplimentara a contractelor part-time incalca Codul Fiscal si limitele constitutionale. Orban: PSD este interesat doar sa jecmaneasca intreprinzatorii

"Guvernul incepe programul de scos bani din piatra seaca. Prin Ordonanta adoptata ieri, angajatorii vor avea obligatia sa plateasca contributiile pentru pensii si sanatate la nivelul salariului minim brut garantat in plata si pentru angajatii part-time si cei care lucreaza in acord. Aceasta masura ne arata ca partidul de guvernamant nu este interesat in realitate ca angajatii sa castige mai bine, ca firmele sa aiba un cost cat mai redus al fortei de munca ci este interesat doar sa jecmaneasca intreprinzatorii pentru a mai face rost de niste venituri pentru acoperirea gaurilor din buget create de cheltuielile nesabuite angajate. Ne opunem categoric atat acestei scamatorii fiscale, cat si celor care vor urma" a scris si presedintele PNL Ludovic Orban, vineri, pe Facebook.Ce spun liberalii in comunicatul transmis vineri:"Guvernul Tudose-Dragnea este orbit de situatia deplorabila a realizarii veniturilor la bugetul de stat, dupa doar jumatate de an de la preluarea guvernarii de catre PSD-ALDE, si se napusteste asupra mediului privat pentru a impune noi si noi sarcini de plata. Ordonanta simpla adoptata ieri de Guvernul Tudose demonstreaza preocuparea exclusiva pentru taxarea intreprizatorilor, prin orice mijloace, dar fara a fi preocupat in vreun fel de situatia veniturilor nete ale persoanelor care vor fi afectate de acest act normativ. Daca actualul Guvern ar fi fost interesat de eventualele situatii in care angajatii sunt platiti in parte printr-un contract part-time, iar restul sumelor sunt achitate la negru, solutia nu era sa impuna otova astfel de inginerii fiscale aberante.De altfel, institutia cu atributii in prevenirea unor astfel de practici este Inspectia Muncii, care se dovedeste prin acest act normativ incompetenta. Iar pretul pentru incapacitatea statului trebuie platit, in viziunea PSD, din nou, de mediul privat.Astfel, actualul Cabinet face inca o data dovada unei guvernari cu "ochelari de cal", intrucat in Romania s-au construit si dezvoltat afaceri pornind tocmai de la acest sistem de impozitare, de care sunt dependente, iar acum risca falimentul. Totodata, cu o astfel de reglementare, orice companie isi pune problema daca mai poate sustine acelasi numar de angajati, ca urmare a cresterii costului muncii, existand riscul evident al pierderii de locuri de munca.Ordonanta in cauza incalca prevederile constitutionale referitoare la emiterea de ordonante simple, intrucat Constitutia interzice in mod expres posibilitatea de a interveni in domeniul legilor organice. In acest caz, Codul Fiscal face parte din categoria legilor organice, existand interdictia de a fi modificat printr-un act normativ de nivel inferior, cum este cazul ordonantei simple.Chiar daca in mod abuziv Legea pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante simple include eventuale modificari aduse Codului fiscal, acestea nu pot afecta regimul legilor organice si nu pot impune sarcini suplimentare contribuabililor.Totodata, Ordonanta incalca prevederile actuale ale Codului Fiscal, prevazute la articolul 4, care mentioneaza ca in cazul in care se majoreaza impozite, taxe sau contributii, ori se elimina sau se reduc facilitati existente "acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramane nemodificate cel putin pe parcursul acelui an". Or, Guvernul Tudose a anuntat intrarea in vigoare a acestor modificari incepand cu data de 1 august, fapt care contravine rigorilor de predictibilitate impuse de Codul Fiscal.In acest sens, ne asteptam ca operatorii economici care sunt afectati in drepturile lor sa actioneze pe calea instantelor judecatoresti pentru sesizarea Curtii Constitutionale."Guvernul a decis joi ca angajatorii vor plati incepand cu luna august contributiile pentru pensii si sanatate la nivelul salariului minim brut pentru salariatii cu contracte de munca cu timp partial si pentru cei cu plata in acord. Exista insa cateva exceptii de la regula, una dintre ele fiind angajatii care cumuleaza venituri de cel putin nivelul salariului minim brut din mai multe contracte individuale de munca.Modificarea Codului Fiscal se face prin ordonanta de urgenta, urmand ca noile reglementari sa intre in vigoare la 1 august si sa se aplice incepand cu veniturile aferente lunii august 2017.