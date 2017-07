Klaus Iohannis a trimis Parlamentului la reexaminare legea privind institutia Avocatului Poporului: stabilirea pensiei de serviciu incalca principiul egalitatii

Redam mai jos textul cererii de reexaminare:"Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati are in vedere interventii legislative privind statutul si atributiile Avocatului Poporului, atributiile si structura Mecanismului national de prevenire a torturii, statutul personalului angajat al institutiei Avocatului Poporului, precum si raporturile acestuia cu alte autoritati si institutii. Prin continutul lor normativ, unele dintre aceste modificari si/sau completari sunt de natura sa genereze probleme in aplicare, motiv pentru care se impune reanalizarea lor de catre Parlament.La art. I pct. 7 din legea aflata la promulgare se introduce la art. 9 din Legea nr. 35/1997, un nou alineat, alin. (31), conform caruia, pana la desemnarea unui nou Avocat al Poporului, atributiile sale vor fi indeplinite de unul dintre adjunctii Avocatului Poporului, desemnat de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Nici Constitutia, nici legea nu stabilesc un termen in care Parlamentul ar trebui sa numeasca un nou Avocat al Poporului in cazul incetarii mandatului predecesorului. Apreciem ca norma reglementata astfel este insuficienta, fiind utila reanalizarea acesteia sub aspectul necesitatii instituirii duratei acestui interimat, evitandu-se in acest mod posibilitatea ca adjunctul Avocatului Poporului sa exercite aproape intregul mandat in functia de Avocat al Poporului.Art. I pct. 9 al legii supuse reexaminarii introduce la art. 9 din Legea nr. 35/1997 un nou alineat, alin. (41), conform caruiaPotrivit art. 9 alin. (4) al Legii nr. 35/1997, asa cum a fost modificat la art. I pct. 8 din legea aflata la promulgare, Avocatul Poporului beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 prevede faptul ca judecatorii Curtii Constitutionale, la data pensionarii sau recalcularii pensiilor anterior stabilite, beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din indemnizatia lor bruta lunara. Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. Se poate observa ca legiuitorul a urmarit instituirea unei pensii speciale pentru judecatorii Curtii Constitutionale, in cuantum variabil, prin stabilirea unui procent din indemnizatia lor bruta lunara si nu prin instituirea celei mai mari pensii aflate in plata indiferent de fluctuatia nivelului indemnizatiei brute lunare. In atare conditii, rezulta ca exceptia stabilita la art. I pct. 8 din legea aflata la promulgare incalca principiul egalitatii consacrat in art. 16 alin. (1) din Constitutie, instituind un privilegiu nejustificat pe baza unor criterii rezonabile si obiective cu privire la procedura de stabilire a cuantumului pensiei Avocatului Poporului prin raportare la procedura de stabilire a pensiei judecatorilor Curtii Constitutionale.Precizam ca argumentele de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dispozitiile de la art. I pct. 13 din legea aflata la promulgare, prin care la art. 11 din Legea nr. 35/1997 se introduce un nou alineat, alin. (12), care se refera la modul de calcul al pensiei adjunctilor Avocatului Poporului.La art. I pct. 13 din legea transmisa la promulgare, art. 11 din Legea nr. 35/1997 se completeaza cu prevederea potrivit careia la incetarea mandatului,. O astfel de dispozitie derogatorie de la regimul general al angajarii incalca art. 16 alin. (1) din Constitutie conform caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. In acest sens, semnalam ca prin jurisprudenta sa constanta din 1994 si pana in prezent, Curtea Constitutionala a statuat ca egalitatea nu inseamna uniformitate, fiind permisa instituirea unor tratamente juridice distincte pentru anumite categorii de persoane, in considerarea situatiilor specifice in care acestea se afla, daca exista o justificare obiectiva si rezonabila. In cazul dispozitiilor avute in vedere din legea aflata la promulgare nu rezulta de ce calitatea de adjunct al Avocatului Poporului, care a incetat in conditiile legii (de exemplu, pentru incompatibilitate), poate constitui o justificare obiectiva si rezonabila pentru a reglementa o procedura de ocupare a unui post vacant, derogatorie de la regula conform careia posturile vacante platite din fonduri publice se ocupa prin concurs.O astfel de dispozitie contravine, totodata, si dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice conform caruia, pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiaza de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aproba prin hotarare a Guvernului. Or, in cazul prevazut de legea aflata la promulgare se stabileste o modalitate de incadrare pe functii vacante derogatorie de la legea salarizarii personalului platit din fonduri publice, fara o justificare obiectiva si in absenta unei legi care sa stabileasca un statut special al personalului din cadrul institutiei Avocatului Poporului.Raportat la argumentele expuse, consideram necesara si reanalizarea dispozitiilor de la art. I pct. 54 din legea aflata la promulgare, referitoare la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 35/1997, care prevad ca, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 34 alin. (4) si la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 35/1997 (ultimul articol referindu-se la cazul avut in vedere mai sus).Legea supusa reexaminarii introduce, la art. I pct. 54, art. 333 alin. (4) prin care personalul care efectueaza vizite sau anchete in spatii unde exista factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sanatatea si integritatea fizica si psihica beneficiaza de un spor al carui cuantum si ale carui conditii de acordare se vor stabili prin ordin, de catre Avocatul Poporului. Tinand cont de faptul ca exista o reglementare care contine dispozitii cu privire la salarizarea personalului platit din fonduri publice, inclusiv cu privire la cuantumul sporurilor care pot fi acordate, consideram ca modificarile avute in vedere de legea aflata la promulgare trebuie sa se raporteze la regulile stabilite in legea cadru in materie (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice).Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.