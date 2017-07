Primarul PSD al Bistritei, despre PNDL: "Sigur ca sprijinul a fost politic pentru a obtine proiectele"

"Sigur ca sprijinul a fost politic pentru a obtine cele trei proiecte si spun foarte clar: Radu Moldovan (presedintele PSD Bistrita-Nasaud - n.r.), care este la nivel national intr-o functie politica importanta, in Comitetul national, si a reusit sa impuna si cele trei proiecte de la Bistrita, in afara de celelalte", a afirmat Cretu.Intrebat daca alocarile prin PNDL s-au facut pe criterii politice, primarul municipiului Bistrita a raspuns ca a fost vorba de "lobby"."Eu spun ca selectarea proiectelor in cadrul PNDL s-a facut si pe baza de lobby, n-am spus altceva. N-ar trebui sa fie asa, dar, pe finantarile care au fost in perioada Guvernului Boc, n-am obtinut niciun leu", a replicat el.Cretu spune ca ar fi vrut sa apeleze la fondurile europene pentru a realiza obiectivele propuse, insa modificarile din ghiduri au facut imposibila obtinerea unor finantari."Eu am avut retineri (fata de PNDL - n.r.) si proiectele care sunt pe PNDL le-am pregatit pentru POR, pentru ca, din experienta din anii trecuti, am crezut ca nu este nimeni asa de batut in cap sa modifice niste lucruri care au fost bune, care au functionat, asa cum au functionat ele. Lucrurile s-au schimbat in rau si am ajuns, practic, fara solutie - discutam de fondurile europene", a spus primarul.Municipiul Bistrita este prins in PNDL cu trei proiecte, pentru care ar urma sa se aloce de la bugetul de stat aproximativ 68 milioane lei: drum de acces si utilitati aferente unui viitor complex sportiv si de agrement in localitatea componenta Unirea, reabilitarea si modernizarea liceului de muzica si consolidarea si modernizarea principalului corp de cladire al Colegiului National "Liviu Rebreanu", incadrat ca monument istoric de importanta nationala.