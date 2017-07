Europarlamentarul PSD Catalin Ivan anunta un proiect politic in interiorul partidului: "Nu ai voie sa critici daca nu pui macar o solutie in loc"

Ce spune Ivan vineri dimineata:"Lucram deja la un nou proiect politic pentru PSD, in interiorul partidului. Cred ca nu ai voie sa critici daca nu pui macar o solutie in loc. L-am tot criticat pe Liviu Dragnea pentru modul inchis, autoritar spre dictatorial, in care conduce partidul, pentru lipsa de viziune si de directie din ultimul timp.Foarte curand vom prezenta public propunerea noastra de proiect politic pentru colegii nostri, membri ai PSD. Vom analiza atunci cate din propunerile noastre vor fi bune si cate nu. Important este sa avem o dezbatere interna nu despre cum intarim puterea unei persoane in partid, in niciun caz despre cum sa-i aparam pe unii sa nu ajunga in fata instantei sau cum sa-i ajutam sa se imbogateasca mai usor din banii publici, ci despre cum trebuie sa arate un partid de stanga curat, modern, european, credibil.Unii se vor intreba, pe buna dreptate, cine suntem cei care vom prezenta acest proiect. Toate la momentul potrivit."Amintim ca in luna februarie, in contextul in care Catalin Ivan a criticat guvernul Grindeanu si conducerea PSD pentru Ordonanta 13, Liviu Dragnea a contestat calitatea de membru PSD al lui Ivan , spunand ca acesta a fost exclus de mai mult timp de organizatia Sector 1. Catalin Ivan a insistat in schimb ca discutia despre calitatea sa de membru de partid este una falsa, intrucat el este, din 2015, membru al PSD Dobrovat . De altfel, Catalin Martinus, presedintele organizatiei PSD Dobrovat, a confirmat ca eurodeputatul este si in prezent membru al organizatiei.Ulterior, Ivan l-a criticat in repetate randuri pe Dragnea si l-a sustinut pe fostul premier Sorin Grindeanu.