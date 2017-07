UPDATE Florin Roman: "Ministrul Culturiii a pus la 'secret de serviciu' proiectele pentru Centenarul Marii Uniri, cu scopul probabil de a sifona bani publici"/ Ce spune Romascanu: Declaratie halucinanta; documentele NU sunt secret de serviciu

UPDATE 19.05:

Potrivit lui Roman, ministrul a afirmat ca ar fi fost depuse 1.000 de proiecte, din care Departamentul Centenar si AFCN au preselectat 321, fara a prezenta criteriile obiective in baza carora s-a facut aceasta selectie cu excluderea comisiei parlamentare din acest proces."Atitudinea dnului Romascanu imi confirma faptul ca domnia tine cu dintii si de scaunul de ministru si de cel de sef al Comisiei, desi este in situatie de incompatibilitate, nu pentru organizarea judicioasa a Centenarului, ci probabil pentru sifonarea de bani publici prin proiecte date cu dedicatie, prin incredintare directa. Il somam pe dnul Romascanu sa prezinte public proiectele depuse pentru Centenar si sa transparentizeze acest proces ori, in caz contrar, sa-si dea demisia din Guvern" afirma acesta, citat intr-un comunicat de presa.El afirma ca documentele nu sunt secret de serviciu, ca a comunicat viziunea Guvernului privind Centenarul mentionand ca s-au trimis 310 proiecte. El cere PNL sa il schimbe pe Roman din comisie cu cineva "deschis dialogului si atitudinilor constructive".Ce spune ministrul Culturii:"Am citit cu stupoare declaratia halucinanta a D-lui Roman iar comentariile meritate ar trebui sa fie intr-o nota pe care, totusi, nu mi-o permit din actuala pozitie.E posibil ca Dl. Roman sa fi participat, pe alocuri, la alta sedinta asa ca permiteti-mi sa va comunic, succint, adevarul:- documentele privind Centenarul NU sunt secret de serviciu- am comunicat viziunea Guvernului privind Centenarul mentionand ca s-au trimis 310 proiecte dar ca mi-as dori sa avem peste 1000 (discutiile au fost mult mai ample)- demisia mea din pozitia de sef al Comisiei se va formaliza in prima sedinta a plenului reunit; nu tin de scaune, in general, am alte preocupari.Desi in sedinta s-a decis sa nu politizam o Comisie extrem de importanta, Dl. Roman, cat a fost cu noi, a avut o atitudine permanent agresiva culminand cu acest comunicat.In consecinta, avand in vedere importanta majora pe care o are aceasta Comisie si nevoia de a lucra dincolo de partizanate, o sa cerem PNL sa il retraga pe Dl. Roman din comisie si sa il inlocuiasca cu un parlamentar PNL deschis dialogului si atitudinilor constructive."