Vosganian: O taxa de solidaritate nu exista nicaieri in UE. In dialogurile cu Guvernul nu am luat in discutie posibilitatea aplicarii acestei taxe

"Eu sunt de acord ca in functie de venituri, sa se plateasca o contributie la stat si asta este filozofia impozitelor, cine are profit mai mare plateste impozit mai mare, cine are salariu mai mare plateste un impozit mai mare, fireste, ca aceste contributii sa fie indreptate catre stat, functie de veniturile fiecaruia. In legatura acum cu taxa de solidaritate, ea n-ar fi o contributie catre stat, pentru ca daca ar fi catre stat, n-ar fi de solidaritate, ar trebui sa fie solidaritate cu cei care sunt la nevoie. Pentru acestia, statul a creat o seama de parghii, cum ar fi de pilda ajutoarele sociale. Acum, in privinta asta, eu am o opinie pe care colegii mei din ALDE o impartasesc: nu se poate pune in discutie faptul ca munca salariala te imbogateste. In Romania, din munca salariala nu te imbogatesti. Probabil, cu rarisime exemple, cum ar fi, eu stiu, presedinti de banci, munca salariala nu te imbogateste si a da din munca ta cuiva care munceste, dar are o pozitie profesionala mai precara e putin ciudat, pentru ca nu poti prin lege sa obligi pe cineva sa munceasca sapte ore pentru el si o ora pentru altcineva, indiferent cine ar fi acela. Deci ca filozofie e greu de explicat si trebuie sa va marturisesc ca nicaieri in UE nu exista o astfel de taxa, exista taxe pe avere, aia e altceva. Exista in Franta, de exemplu, o taxa pe avere, dar pe averile foarte mari, de la multe milioane de euro in sus" a spus Vosganian, citat de rfi.ro Fostul ministru de Finante crede ca simularile vor arata ca taxa de solidaritate nu este oportuna: "Discutia care a fost la noi? In primul rand, am inchis-o cu impozitul pe cifra de afaceri. In legatura cu aceasta taxa de solidaritate, ca sa nu creem un conflict inutil, am acceptat ideea acestor simulari, insa in opinia noastra, aceste simulari probabil ca vor duce la acelasi deznodamant. De ce? Nu poti de exemplu sa mergi pe ideea ca salariile bugetarilor sunt atat de mari, incat te imbogatesti de pe urma lor. Nici un salariu bugetar nu-i atat de mare, incat sa faci o avere de pe urma lui. Sigur, nu discut de Consilii de Administratie sau de companiile din proprietatea privata a statului, ma refer la bugetari. Or daca bugetarii nu se imbogatesc din salariu, inseamna ca un eventual prag pentru taxa de solidaritate ar trebui sa fie foarte sus, mai sus de, eu stiu, de 15-20 de salarii minime pe economie. Or deja de la un astfel de nivel, o taxa de solidaritate creeaza mai degraba probleme de natura ideologica si de aplicare, decat bani pentru o solidaritate de acest fel. Asta e motivul pentru care Mihai Tudose la randul lui si-a exprimat rezervele, spunand ca e posibil ca aplicarea unui prag sa duca la o colectare reziduala, la o colectare atat de mica, incat taxa sa nu fie aplicabila".Vosganian a amintit faptul ca ALDE s-a exprimat clar, la investirea guvernului Tudose, ca este inacceptabila introducerea oricarei formule care sa afecteze "in sus" cota unica. "O astfel de taxa de solidaritate ar duce la impozitarea unor salarii cu mai mult de 16%, ceea ce face ca ALDE sa nu poata fi un sustinator al unei astfel de masuri" a spus deputatul ALDE."O supraimpozitare a salariilor este nelalocul ei in Romania. De altfel, asa cum a prezentat Mihai Tudose lucrurile, cred ca le-a prezentat intr-o maniera care sa concilieze si opiniile celor care au adaugat la programul de guvernare, dar si previzibilul deznodamant" mai spune acesta.Vosganian precizeaza ca in coalitia PSD-ALDE nu s-a discutat despre introducerea unei taxe de solidaritate: "Va marturisesc ca noi in dialogurile pe care le avem cu Guvernul in legatura cu activitatea curenta si cu perspectivele nu am luat in discutie posibilitatea aplicarii acestei taxe. Deci ea cel putin in discutiile dintre noi a intrat intr-o politicoasa negare tacita si cata vreme e in aceasta formula, nu are rost sa lansam dispute intre ALDE si PSD. Deci in acest moment, noi nu avem discutii in legatura cu taxa de solidaritate. Mihai Tudose banuiesc ca a raspuns unor intrebari, dar pe agenda noastra, a coalitiei si pe agenda Guvernului, in perspectiva orizontului de timp scurt si mediu, mediu fiind sa zicem pana la inceputul anului viitor, nu avem in discutie o astfel de ipoteza, a introducerii unei taxe de solidaritate¬.