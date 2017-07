Shhaideh: Rectificarea bugetara va avea loc cel tarziu in luna august

"Chiar astazi trebuie sa particip la intalnirea cu ministrul de Finante (Ionut Misa - n.r.) si dupa cum bine stiti pe calendarul rectificarilor, rectificarea este posibil sa aiba loc in luna august sau cel tarziu in luna august, in functie de gradul de executie al tuturor cheltuielilor de la nivelul fiecarui minister", a declarat Sevil Shhaideh, potrivit News.ro.Ea a precizat ca la nivelul ministerului pe care il reprezinta, in acest moment, toate sumele sunt angajate si "cash-urile sunt suficiente."Nu credem ca in acest moment pe ceea ce discutam noi astazi se impune o suplimentare. Suntem in graficul si in necesarul pe care l-am preconizat de la inceputul anului", a spus ministrul.Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat coalitiei un plan privind relocarea unor bani in cadrul rectificarii bugetare, avand in vedere ca in unele ministere gradul de executie este de doar 2% pe primele 6 luni ale anului."S-a vorbit despre rectificarea bugetara. Domnul ministru de finante a prezentat un plan privind relocarea unor sume in cadrul unor ministere pentru ca, din pacate, avem ministere care au un grad de executie la 6 luni de 2%", a spus Tudose.El a dat ca exemplu Ministerul Tehnologiei Informatiei, condus pana de curand de Augustin Jianu: "Stiti, fostul prim viceprim-ministru 2 zile. Grad de executie 2%. Din pacate, anumite proiecte sunt deja ratate si atunci banii respectivi vor fi relocati in cadrul ministerului sau in alte ministere".Intrebat despre executia Ministerului Apararii, el a spus ca este "foarte buna", insa nu au fost luate inca in discutie si fondurile pentru inzestrare, fiind inca evaluari in curs.