Busoi: Le-am cerut consilierilor PNL sa voteze impotriva construirii unui spital metropolitan in Pipera, este o greseala. Singurul motiv este cresterea valorii imobiliare a zonei

"Pe sest, asa cum face cu toate proiectele care ascund cate o nastrusnicie, dna Primar a strecurat pe ordinea de zi a CGMB si un proiect privind obtinerea unui imobil din Pipera pentru construirea unui spital de 2000 de paturi. Consider ca este o greseala ca cel mai mare spital din Bucuresti sa fie amplasat in cea mai aglomerata si lipsita de infrastructura zona a Capitalei ¬ Pipera ¬ si de aceea le-am solicitat consilierilor PNL sa voteze impotriva proiectului", a declarat Busoi, citat in comunicatul de presa al PNL.El afirma ca primarul General ar fi trebuit sa organizeze o dezbatere publica pe aceasta tema."De ani de intregi vorbim despre construirea unui spital nou in Bucuresti si singurul loc pe care il gasim este Pipera?! Doamna Primar avea obligatia sa faca o dezbatere publica pentru amplasamentul spitalului metropolitan. Era normal ca bucurestenii sa stie unde va fi construit acest spital. Pipera este deja o zona aglomerata si lipsita de infrastructura. Construirea unui spital in acesta zona va insemna mai multa aglomeratie, mai mult blocaj si mai mult timp pierdut, adica exact ceea ce nu avem nevoie atunci cand vorbim despre salvarea unor vieti omenesti. Singurul argument pentru construirea spitalului in Pipera este cresterea valorii imobiliare a zonei.Am sustinut, inca din 2015, ideea construirii unui spital mare si modern in Bucuresti. Capitala Romaniei are nevoie de o unitate medicala care sa fie un reper pentru performanta; dar maniera dubioasa in care primarul Firea incepe acest proiect, fara pic de transparenta, fara consultare publica, nu duce cu gandul decat la o alta invarteala marca Gabriela Firea, ambalata frumos intr-un proiect necesar" mai spune Busoi.