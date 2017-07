Citu (PNL): Dragnea dezinformeaza - toate institutiile internationale estimeaza un deficit bugetar intre 3,5% si 4% pentru 2017, PSD se jura ca nu o sa fie depasit deficitul bugetar de 2,99%

Senatorul PNL Florin Citu, vicepresedinte al Comisiei de buget, il acuza pe liderul PSD Liviu Dragnea ca "dezinformeaza" in cazul estimarilor institutiilor internationale, prezentand doar cifrele privind cresterea economica si nu si pe cele referitoare prognoza de deficit bugetar. Citu arata ca toate institutiile internationale estimeaza un deficit bugetar intre 3,5% si 4% din PIB pentru 2017, in timp ca PSD sustine ca nu se va depasi tinta de 3%. PSD a transmis marti un comunicat in care "constata cu satisfactie" ca agentiile internationale de evaluare financiara si-au rectificat prognozele privind Romania, iar acum indica cifre apropiate de valorile estimate in programul de guvernare privind cresterea economica, sustine PSD. In replica, fostul premier Sorin Grindeanu afirma ca aceste cifre reprezinta performanta Cabinetului pe care l-a condus el si se intreaba retoric daca trebuia schimbat.Ce scrie Citu pe Facebook:"Exact ca in cazul vizitei la Bruxelles, Dragnea si PSD dezinformeaza. De data aceasta este vorba despre estimarile institutiilor internationale. Dragnea si PSD prezinta o singura cifra, cresterea economica, si ignora celelalte cifre din rapoartele acestor institutii.Cea mai importanta estimare, deficitul bugetar. Toate aceste institutii, fara exceptie, estimeaza un deficit bugetar intre 3,5% si 4% din PIB pentru 2017. Dragnea si PSD se jura ca nu o sa fie depasit deficitul bugetar de 2,99% din PIB. Cu toate aceastea uita sa prezinte aceasta comparatie intre cifrele PSD si institutiile internationale .Dar dezastrul este anuntat, atat de aceste institutii cat si de estimarile mele, pentru 2018. PSD si Dragnea estimeaza crestere economica de peste 5% si deficit bugetar in scadere la aproximativ 2.9% din PIB. Institutiile internationale, pe care azi le citeaza Dragnea si PSD, confirma ce spun in raportul meu, deficite bugetare mai mari in 2018 peste 4% si crestere economica in jur de 3.5%.Acum vedeti de ce PSD nu spune nimic de alte cifre si se uita doar la cresterea economica? Institutiile internationale confirma dezastrul prezentat de mine din primul moment in care am vazut ca vor sa implementeze programul de guvernare.Mai trebuie spus un lucru. Toate aceste institutii estimeaza ca in 2017 Romania intra din nou in procedura de deficit excesiv. Abia am iesit in 2013 dupa sacrificii foarte mari.Armele preferate ale PSD, dezinformarea si propaganda, nu pot sa mai mascheze mult timp dezastrul in care au aruncat economia Romaniei.Demiterea sefului ANAF, pe care o cerusem deja cu ceva timp in urma, trebuie urmata de demiterea ministrului finantelor publice si stoparea implementarii programului de guvernare."