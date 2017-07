Nasui (USR): PSD a mintit cand a spus ca nu creste impozitele. Guvernul Tudose vine cu o propunere de OUG prin care creste impozitarea pe munca cea mai slab platita

Postarea lui Claudiu Nasui:"PSD a mintit in campanie cand a spus ca nu creste impozitele. Mai mult, domnul Dragnea si premierul sau au mintit saptamana trecuta cand au reafirmat acelasi lucru. PSD a incercat sa creasca impozitele pe munca prin amendamente (in Parlament, in comisia de buget - n.r.)dar nu a reusit. Iar acum guvernul Tudose vine cu o propunere de OUG prin care creste impozitarea pe munca cea mai slab platita.Guvernul PSD vrea sa introduca un prag minim de calcul a contributiilor obligatorii. Practic, orice munca cu timp partial urmeaza sa fie impozitata minim la nivelul de norma intreaga a salariului minim.Dintr-un calcul simplu rezulta ca la nivelul salariului minim, cineva care munceste in prezent cu doua ore pe cartea de munca va avea de platit impozite de 2,59 de ori mai mari. Cineva care munceste 4 ore, va fi impozitat de 1,45 ori mai mult decat acum.Mai tineti minte cand ne promitea doamna Vasilescu ca daca cresc salariile la stat vor creste si salariile din privat? Evident ca nu are cum sa se intample asta pentru ca salariile de la stat sunt platite din taxele si impozitele platite de cei care lucreaza in economia privata. O simpla lectie de finante publice elementare i-ar arata acest trist adevar.De unde credeati ca vin miliardele pe care PSD le aloca prin notoriul PNDL? De la dumneavoastra. De unde vin banii pentru cresteri fantastice de salarii la stat? Tot de la dumneavoastra. Cei care munciti si platiti printre cele mai mari impozite pe munca din Uniunea Europeana."