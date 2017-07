Turcan solicita Ministerului Educatiei sa organizeze din acest an Masteratul Didactic

"Felicitari tuturor celor peste noua mii de profesori care au promovat examenul de titularizare! Anul acesta concurenta a fost foarte mare. Cu toate acestea, rata de promovare a examenului este inca sub 50%. Din pacate, asa cum s-a intamplat si in ultimii ani, am constatat ca viitorii profesori nu au beneficiat de o pregatire temeinica in institutiile de invatamant superior. Masteratul Didactic nu a fost pus in practica in ultimii sase ani, iar cei care au de pierdut sunt elevii care nu vor avea sanse sa beneficieze de un profesor bine pregatit la clasa" afirma prim-vicepresedintele PNL."PNL solicita Ministerului Educatiei sa organizeze din acest an Masteratul Didactic. In acest sens, este nevoie, de urgenta, sa redacteze si sa aprobe normele de aplicare a legislatiei in vigoare, sa prevada bani la urmatoarea rectificare bugetara pentru aceasta forma de invatamant, sa incurajeze universitatile sa infiinteze catedre noi si sa asigure parteneriate de practica si burse pentru fiecare viitor profesor" mai spune aceasta citata in comunicat.