PSD: Agentiile internationale de rating indica prognoze apropiate de valorile estimate in programul de guvernare. Replica lui Grindeanu: "Este performanta Guvernului meu; se justifica daramarea Cabinetului, nu?"

In comunicatul PSd se precizeaza ca "saptamana aceasta, agentia americana Fitch si-a imbunatatit perspectiva de crestere a economiei Romaniei in 2017 de la 4,8% in evaluarea anterioara din luna ianuarie, la 5,1% in iunie, in principal datorita avansului semnificativ al Produsului Intern Brut inregistrat in primul trimestrul. Prognoza oficiala a guvernului roman pentru 2017 are in vedere o crestere economica de 5,2%. Fitch este ultima dintre agentiile internationale care recunoaste eficienta programelor economice promovate de Guvernul Romaniei, dupa ce Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare au luat decizii similare.""Estimarile economice pe care a fost fundamentat Programul de Guvernare propus de PSD se dovedesc corecte si sunt confirmate si de organismele financiare internationale care si-au revizuit prognozele sceptice de la inceputul anului, iar acum indica cifre mai apropiate de valoarea de 5,2% indicata in Programul de guvernare. Asta arata ca este un program de guvernare bine calculat, bine articulat, care a fost realizat de oameni competenti. Avem convingerea ca datele economice pe trimestrul al doilea, vor confirma cresterea de 5,7 din primele trei luni ale anului. Avem in vedere o serie de masuri privind combaterea muncii la negru si a utilizarii abuzive a contractelor cu timp partial de munca, pentru evitarea platii contributiilor sociale. De asemenea, o alta masura importanta este introducerea conturilor separate pentru plata TVA, pentru combaterea evaziunii din aceasta zona. Toate aceste masuri, dar si ceilalti parametri economici ne dau garantia ca Romania se va incadra in deficitul bugetar de 2,9%, asumat prin programul de guvernare", a declarat Adrian-Marius Dobre, putatorul de cuvant al PSD, in acest comunicat.Cifrele prezentate de PSD in comunicat:Reactia pe Facebook a lui Grindeanu:"Aceasta este performanta economica a guvernului pe care l-am condus. Agentiile internationale au imbunatatit ratingul de tara al Romaniei. Se justifica daramarea Guvernului Grindeanu, nu?"