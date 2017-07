Raetchi: In timp ce ministrul de Interne da mesaje solemne despre importanta drapelului, in vami aveam steaguri rupte

"Doamna Ministru de Interne Carmen Dan, mai multi romani au semnalat pe conturile de socializare starea deplorabila in care se afla steagul Romaniei la Vama Nadlac II, chiar la intrarea in tara. Am atasat imaginea. Nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru - in urma cu doi ani, tot in Vama Nadlac, un alt drapel, arborat oficial, devenise practic o carpa.De Ziua Drapelului, politicienii lanseaza mesaje solemne. Chiar dvs. ati scris recent: 'Sunt convinsa ca fiecare dintre noi se simte mandru cand Tricolorul Romaniei sta cu demnitate alaturi de drapelele celorlalte state importante ale lumii sau atunci cand il vedem inaltandu-se pe cel mai inalt catarg'. Acum aveti oportunitatea sa demonstrati ca acest mesaj nu a fost doar o formalitate", afirma Raetchi, citat in comunicat."Chiar daca acest element poate fi considerat simbolic in raport cu marile erori ale PSD din economie, drapelul are o semnificatie cu totul speciala pentru cei din Ministerul de Interne sau pentru cei din Armata Romana. Sugestia mea este sa fixati masuri administrative severe pentru cei care tolereaza astfel de situatii. Pe langa inlocuirea drapelului rupt, va solicit, doamna Dan, sa cereti unitatilor din subordinea Ministerului verificarea si inlocuirea tututor drapelelor deteriorate", mai spune deputatul liberal.