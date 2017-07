Tomac: Peste 100 de oameni din trenul Timisoara - Bucuresti, izolati in camp, dupa ce trenul a ramas fara locomotiva

"Azi dimineata, in jurul orei 8.00, peste 100 de oameni care calatoreau de la Timisoara spre Bucuresti cu trenul Interregio de noapte, s-au trezit izolati in camp. Inainte de Dragomiresti, in judetul Olt, trenul a ramas fara locomotiva. Aceasta s-a desprins de garnitura si a gonit mai departe. A durat o ora ca locomotiva sa se intoarca, iar calatorilor li s-a spus ca s-a rupt bulonul (un surub de mari dimensiuni care leaga locomotiva de vagoane sau vagoanele intre ele)," scrie Tomac pe Facebook.El face o asociere intre aceasta situatie si PSD."Guvernul PSD este atat de desprins de realitate incat poate fi comparat cu o locomotiva care si-a pierdut vagoanele pe camp. Asta spunem si noi, in PSD s-a rupt bulonul. Un asemenea incident este de neinchipuit in secolul in care traim, iar masurile adoptate de guvernarea PSD sunt pe cale sa scoata Romania de pe sine" scrie presedintele executiv al PMP.