Liviu Dragnea sustine ca ar trebui amenajate in Parlament locuri speciale pentru fumat. Fumatorii dispun insa de astfel de spatii

Intrebat daca sustine modificarea Legii privind fumatul in spatiile publice, Dragnea a raspuns: "Pai nu as sustine, ca ne-am obisnuit. (...) Eu am trecut pe altele, pe d-alea cu abur".Liderul PSD a mai spus ca ar trebui sa se amenajeze in Parlament spatii speciale unde sa se poata fuma."Aici totusi ar trebui sa se amenajeze niste locuri pentru fumat. Am vorbit cu Secretariatul General sa incerce sa gaseasca. Cladirea e foarte mare", a conchis presedintele Camerei Deputatilor.Insa, in Palatul Parlamentului, atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, sunt amenajate mai multe astfel de locuri, pe unele terase si in unele curti interioare.In 3 ianuarie, cand se forma Guvernul, premierul desemnat Sorin Grindeanu a fost filmat fumand in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in momentul in care usa era intredeschisa.Liviu Dragnea a declarat atunci, referitor la legea care interzice fumatul in spatiile publice, ca aceasta chestiune nu a fost abordata in programul de guvernare, dar legea trebuie sa ramana asa, chiar daca si el este fumator."Trebuie sa recunosc ca in programul de guvernare nu am abordat acest subiect, dar ma inclin in fata lui Florin (Florian Dorel Bodog, ministrul Sanatatii - n.r.) si o sa merg pe mana lui. Chiar daca sunt fumator, totusi legea trebuie sa ramana asa. Chiar daca va suparati voi, fumatorii, asa trebuie sa ramana legea", spunea liderul PSD.Conform Legii antifumat, fumatul in spatiile publice inchise este interzis, iar contravenientii pot fi sanctionati cu amenda intre 100 si 500 de lei.