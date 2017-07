Dragnea: I-am cerut premierului sa analizeze foarte atent activitatea ANAF / In cateva zile va face aceasta analiza si va lua orice masura crede de cuviinta

"M-a asigurat si pe mine si pe colegii din coalitie ca se va intampla acest lucru in perioada urmatoare", a spus Dragnea."In cateva zile va face aceasta analiza si va lua orice masura crede de cuviinta", a precizat acesta. Liderul PSD a declarat ca se vorbeste in spatiul public de foarte mult timp de problema profiturilor raportate de unele companii.“Trebuie analizata modalitea prin care profitul realizat in Romania si fie impozitat aici in Romania”, a adaugat Dragnea.Intrebat despre incasarile bugetare, liderul PSD a spus ca "Romania nu sta rau", dar ar putea sta mai bine."Unul dintre obiectivele principale este incadrearea in tinta de deficit de 3%, ceea ce se va obtine", a afimat Dragnea.