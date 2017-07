Liderii coalitiei PSD-ALDE discuta luni cu premierul Tudose despre impozitul pe cifra de afaceri si rectificarea bugetara

Sedinta coalitiei va incepe la ora 12:00, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Este a doua intalnire de la instalarea Guvernului Tudose, cand s-a decis ca, in masura posibilitatilor, liderii coalitiei se vor intalni saptamanal pentru a evalua activitatea Executivului. Precedenta reuniune a avut loc saptamana trecuta.Luni se va discuta si despre impozitul pe cifra de afaceri, dupa declaratiile contradictorii ale lui Mihai Tudose si Liviu Dragnea pe acest subiect. Tudose afirma, dupa discutiile avute la Bruxelles, ca acest impozit nu va mai fi aplicat."Am reiterat, din nou, foarte ferm, ca nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, ca suntem predictibili in ceea ce priveste sistemul financiar-fiscal si ca din tot ceea ce inseamna simularile noastre de acum si asteptarile noastre vom ramane in tinta de 3%", a declarat primul ministru.Liviu Dragnea declarase, vineri, ca nu vrea sa comenteze declaratiile premierului MIhai Tudose pe tema retragerii initiativei privind impozitul pe cifra de afaceri, considerand ca seful Executivului, cand vorbeste, "stie ce vorbeste" si este rezultatul unei analize: "Nu stiu ce a declarat premierul si nu vreau sa comentez, ca pot fi nuante", a spus Dragnea, intrebat despre declaratiile lui Tudose.El a adaugat ca Mihai Tudose stie despre ce vorbeste si totul este bazat pe analize. "Mie mi se pare foarte important ca premierul Tudose, cand vorbeste, cam stie se vorbeste. Daca face o afirmatie inseamna ca e bazata pe o analiza", a spus el.Liderul PSD a spus ca analizele pe acest subiect nu sunt inca definitivate.