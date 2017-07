PNL Bucuresti a lansat o campanie de informare despre "nerealizarile" administratiei PSD din Bucuresti: Doamna Firea continua, in cel mai cinic mod, cu pomenile si campaniile de PR

"Am lansat, astazi, alaturi de colegii mei din PNL Bucuresti o campanie de informare despre nerealizarile administratiei PSD din Bucuresti, condusa de doamna Firea. PNL trebuie sa fie vocea bucurestenilor si sa le apere interesele. Este important ca bucurestenii sa stie ce nu functioneaza cu adevarat in administratia condusa de doamna Firea si ce poate face PNL mai bine", a declarat presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi.Busoi sustine ca liberalii au identificat cele mai bune solutii pentru eficientizarea RADET si scaderea facturii la intretinere, pentru decongestionarea traficului si reducerea poluarii din Bucuresti, "cea mai poluata capitala europeana": "Acum, desi nu a miscat un deget pentru dezvoltare si bunastare, doamna Firea nu isi asuma nimic si continua, in cel mai cinic mod, cu pomenile si campaniile de PR, care denatureaza realitatea, amagind populatia. Iar rezultatele "performantelor" sale se vad: dezastru in trafic, dezastru in reteaua de termoficare si pandelizarea administratiei Capitalei."