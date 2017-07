Deputatul PNL Mugur Cozmanciuc: PSD isi bate joc de regiunea de dezvoltare Nord-Est, regiune care detine cel mai mare numar de locuitori din Romania

In ciuda numeroaselor apeluri la actiune si solicitari catre Guvernul PSD care au fost facute de catre toti parlamentarii si reprezentatii PNL, social democratii aleg sa ii sfideze pe cetatenii din zona Moldovei. Lipsa investitiilor din regiunea de Nord Est este o bataie de joc la adresa cetatenilor din zona Moldovei, care detine cel mai mare numar de locuitori din Romania."Institutul National de Statistica a anuntat, cu ocazia Zilei mondiale a populatiei, ca la 1 ianuarie 2016, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) detinea cel mai mare numar de locuitori, cu o pondere de 16,5% in populatia rezidenta a tarii. Asta in conditiile in care la 1 ianuarie 2016, populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19.760.000 locuitori. In ciuda faptului ca regiunea de Nord Est merita toata atentia si masurile necesare pentru a oferi oportunitati de dezvoltare cetatenilor, cei de la guvernare nu fac nimic in acest sens", a punctat presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc.Deputatul liberal atrage, din nou, atentia asupra necesitatii urgentarii realizarii unor proiecte de infrastructura si alte investitii pentru ca regiunea care detine cel mare numar de locuitori din populatia rezidenta a tarii sa se dezvolte."Declaratia presedintelui Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, prin care spunea fara nicio remuscare ca 'autostrazile pot sa mai astepte, deoarece PSD are alte prioritati' este o dovada clara in acest sens. Da, este nevoie de bani si de salarii, dar si investitiile sunt foarte importante, pentru a asigura crestere economica sustenabila, deci implicit fonduri pentru salarii si pensii. O spun din nou: zona Moldovei are nevoie de fonduri pentru dezvoltare, pentru ca exista potential intelectual ce trebuie valorificat, potential economic si turistic ce poate genera dezvoltare. Guvernul PSD nu mai are nicio scuza. Ar trebui sa lase deoparte povestile cu dusmani inchipuiti si sa se apuce de treaba. Sa aloce fondurile necesare pentru inceperea constructiei Autostrazii Unirii, care va lega Moldova de Ardeal. De asemenea si alte proiecte de investitii necesare", aa mai declarat seful liberalilor nemteni.