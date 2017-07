Consilierul premierului Tudose: Romania are bani. Nu are voie sa spuna ca nu are bani

Exista o ruptura foarte mare intre faptul ca in tara exista bani si felul in care se cheltuiesc banii, a declarat vineri Eugen Teodorovici, consilier al premierului Mihai Tudose, care a subliniat ca statul are bani, iar "Romania nu are voie sa spuna ca nu are bani", relateaza News.ro.





"Statul are bani. Romania are bani. Romania nu are voie sa spuna ca nu are bani. Din pacate, insa, este o ruptura foarte mare intre faptul ca exista bani si felul in care se cheltuie banii. Si oriunde mergem in tara, vedem oameni care au nevoie, de la cei mici pana la cei in varsta. Este nevoie de un control mult mai clar din acest punct de vedere asupra acestor cheltuieli", a declarat vineri Eugen Teodorovici, consilier al premierului Mihai Tudose, prezent la lansarea lucrarii "Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2017", realizata in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.





Acesta a vorbit si despre impozitarea Bisericii, insa subliniaza ca nu exista o estimare a sumei care s-ar putea strange la bugetul de stat.





"Este o discutie inceputa in 2015, care nu a mai putut fi continuata. Sunt sume importante care s-ar putea strange si care ar ramane mai departe la nivelul bisericii dar utilizate acolo unde este nevoie, in special pentru sustinearea activitatilor cu caracter social", adauga Teodorovici, dand ca exemplu copiii fara parinti sau persoanele in varsta nevoiase.





El afirma ca va initia discutia cu reprezentantii Bisericii pe acest subiect.





In ceea ce priveste mediul de afaceri, Teodorovici spune ca "statul nu prea intelege nici astazi cam ce trebuie sa faca sau cum trebuie sa faca pentru ca mediul privat sa functioneze".





El subliniaza ca nimeni nu a solicitat o relaxare fiscal, ci o debirocratizare.