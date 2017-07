Un fost senator PNL de Bistrita-Nasaud a intrat somaj, dupa ce nu a mai candidat la alegerile parlamentare

Un fost senator PNL de Bistrita-Nasaud, Cristian Florian, care nu a mai candidat la alegerile parlamentare de anul trecut si s-a intors acasa, este in prezent somer indemnizat, pentru ca nu a reusit sa isi gaseasca un loc de munca, relateaza Agerpres, desi ar detine actiuni la o firma din Bistrita care apartine familiei sale.





"Am avut ceva discutii, pana acum nu am reusit sa rezolv problema asta, dar sper sa nu mai dureze mult. Se mai intampla, asta e. Doar nu am fost rupt de realitate! Ce, nu stiam ca o sa fie momente si momente? Acum, nu este capat de tara, doar sunt o gramada de oameni in situatia asta, dar sunt chestii care vin si trec si gata", a spus Florian.





Inainte de a deveni parlamentar, Cristian Florian a fost, timp de trei ani, prefect al judetului Bistrita-Nasaud, iar inainte de aceasta a fost, timp de o saptamana, consilier asistent in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.





Florian este de profesie jurist, fiind absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Bogdan Voda" din Baia Mare si a mai lucrat ca tehnician si jurist la firma de constructii a tatalui sau. Totodata, potrivit declaratiei sale de interese de pe site-ul Senatului din 2016, detine 99 de actiuni la o firma din Bistrita, care apartine de asemenea familiei sale.