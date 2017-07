Klaus Iohannis: Niciun program de guvernare nu are dreptul sa contravina cerintelor esentiale de stabilitate si predictibilitate de care economia are nevoie

Presedintele Klaus Iohannis a transmis acest mesaj cu prilejul lansarii versiunii in limba romana a "Cartei Albe a IMM-urilor din Romania", editia a XV-a, eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Mesajul a fost prezentat de Cosmin Marinescu, consilier prezidential la Departamentul Politici Economice si Sociale."Domnule Presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania,Domnilor ministri,Stimati intreprinzatori,Doamnelor si domnilor,Imi face placere sa transmit felicitari reprezentantilor intreprinderilor mici si mijlocii, in acest context special al aniversarii unui sfert de secol de activitate a Consiliului IMM-urilor din Romania. In toata aceasta perioada, economia noastra a progresat impreuna cu si prin intermediul intreprinderilor mici si mijlocii. Va felicit pentru modul in care ati promovat rolul esential pe care antreprenoriatul si libera initiativa il au in economia de piata.Va felicit, de asemenea, pentru modul in care "Carta Alba a IMM-urilor din Romania" a reusit, de-a lungul anilor, sa reflecte cele mai evidente tendinte si preocupari ale oamenilor de afaceri, si sa propuna strategii de sustinere si dezvoltare pentru mediul de afaceri romanesc.Asa cum probabil cunoasteti, la initiativa Administratiei Prezidentiale si ca etapa de consultare in cadrul Proiectului de tara, am avut recent o larga dezbatere cu reprezentantii mediului de afaceri din Romania, oameni de afaceri romani si investitori straini, companii mari si intreprinderi mici si mijlocii. In acest cadru, toti reprezentantii mediului de afaceri au aratat ca stabilitatea si predictibilitatea sunt cele mai importante exigente ale mediului economic, in special in contextul evolutiilor politice recente.In acest sens, indiferent cat de ambitios ar fi, niciun program de guvernare nu are dreptul sa contravina cerintelor esentiale de stabilitate si predictibilitate de care economia are nevoie.De exemplu, in ciuda cresterii economice record de 5,7% pe primul trimestru si a expansiunii considerabile a consumului, executia bugetara de pe primul semestru al anului 2017 consemneaza serioase ramaneri in urma in privinta colectarii veniturilor - care sunt cu aproape 6 miliarde lei sub nivelul programat, fapt ce a atras cresterea deficitului bugetar cu cca. 4,4 miliarde lei doar in luna iunie.Consider ca este pe deplin justificata ingrijorarea oamenilor de afaceri in privinta implicatiilor pe care unele masuri recent anuntate le pot avea asupra economiei. Asa cum am spus si la momentul investirii Guvernului, schimbarea programului de guvernare, mai ales in aspectele esentiale ale acestuia - atat fiscale cat si sociale, nu ofera deloc semnalul de incredere si liniste pe care romanii si mediul investitional il asteapta.Acest tip de a face politica economica seamana incertitudine si ingrijorare, iar semnalele primite in aceasta perioada din partea mediului de afaceri ma determina sa atrag atentia Guvernului si coalitiei politice ca o asemenea relatie dintre stat si mediul de afaceri poate pune in pericol locuri de munca si investitii importante, de care Romania are mare nevoie.Consider ca este esential ca noul Guvern sa se aseze la masa dialogului cu mediul de afaceri, pentru ca orice schimbari fiscale sau masuri sociale, indiferent de amploarea si importanta lor, nu pot capata sens decat prin consultari si dezbateri, prin evaluari riguroase in privinta impactului economic, care sa ofere garantia ca economia nu va avea de suferit.Doamnelor si domnilor,Asa cum am spus si in alte randuri, sectorul IMM-urilor este coloana vertebrala a unei economii dinamice si prospere. In Romania, IMM-urile au progresat semnificativ in ultima perioada. Cu toate acestea, densitatea antreprenoriala a economiei noastre ne plaseaza in continuare pe ultimele locuri din Uniunea Europeana, cu 2,2 IMM-uri la 100 de locuitori, in timp ce media europeana este dubla, de 4,5 IMM-uri la 100 de locuitori.Desi intentiile antreprenoriale sunt pozitive in Romania, fiind situate la un nivel superior comparativ cu Uniunea Europeana, trebuie sa gasim solutii prin care intentiile sa nu ramana doar la stadiul de planuri, iar ritmul infiintarii de noi firme sa creasca sanatos.Totodata, este timpul ca IMM-urile sa faca din accesarea fondurilor europene o prioritate. Este insa ingrijorator faptul ca circa 80% dintre IMM-uri nici nu intentioneaza sa acceseze fondurile structurale, asa cum arata si evaluarile dvs. Tocmai de aceea avem nevoie de reglementari stabile, acces facil si transparent, precum si de sustinere din partea organismelor care gestioneaza fonduri europene, in raport cu sugestiile si preocuparile mediului de afaceri.O alta directie in care merita sa facem eforturi, pentru recuperarea decalajelor fata de tarile Uniunii Europene, este cresterea gradului in care IMM-urile dezvolta si utilizeaza inovatii. In economia viitorului, creativitatea este cel mai valoros activ in dobandirea progresului economic. Am speranta ca inovatia va deveni si cea mai importanta provocare a IMM-urilor romanesti. Inovatia va sustine cresterea companiilor si internationalizarea antreprenoriatului romanesc, mai ales ca Romania dispune de un potential imens de inovatie si creativitate.In incheiere, doresc sa mentionez consultarile pe care le-am avut cu mediul de afaceri in cadrul Proiectului de tara, care mi-au intarit convingerea ca trebuie recladit parteneriatul dintre stat si mediul de afaceri. Oamenii de afaceri si mediul economic, in general, trebuie sa devina un partener de dialog real in dezbaterea politicilor publice.In acest sens, va incurajez sa ramaneti in continuare in slujba antreprenoriatului romanesc si va asigur de intreaga mea sustinere, pentru ca antreprenoriatul romanesc sa se intareasca prin competitivitate si inovatie. Va doresc mult succes in toate proiectele dumneavoastra!Va multumesc!"