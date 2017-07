Siegfried Muresan, dupa ce a fost amenintat de Liviu Dragnea ca va sesiza "institutiile statului": Un lider care ameninta politicienii si jurnalistii este privit ca un lider slab

Muresan a afirmat, pe contul lui de Facebook, ca "niciunul dintre presedintii institutiilor europene nu a acceptat sa iasa in conferinta comuna" cu premierul Mihai Tudose, in timpul vizitei pe care acesta a efectuat-o la Bruxelles."De data asta, nu o sa stau fara sa reactionez, se lucreaza, se lucreaza serios la documente si vor fi, intr-adevar, sesizate institutiile statului, pentru ca se face mult prea mult rau", a reactionat miercuri seara Liviu Dragnea, al Romania TV, potrivit Revista 22 "Vorbeam in seara asta cu premierul Tudose si era, pe de-o parte, multumit pentru ca a avut intalniri bune la Bruxelles, chiar foarte bune, dar pe de alta parte era mahnit si era firesc sa fie mahnit pentru ca, chiar in timpul in care avea intalniri, un europarlamentar de acolo dadea interviuri foarte urate, denigratoare la adresa Guvernului, la adresa Romaniei, iar asa ceva sa stiti ca nu face nimeni, nicaieri", a comentat Dragnea.Siegfried Muresan spune, intr-un comunicat publicat joi, ca Liviu Dragnea "a intrat in logica cautarii vinovatilor", dupa ce a vauzt ca "scapa din mana puterea si ca nu este capabil sa indeplineasca promisiunile fantasmagorice din campania electorala"."Mie nu mi-a fost niciodata frica sa spun adevarul si nu imi va fi nici in continuare. Voi explica 'institutiilor statului' in ce dezastru economic risca sa se adanceasca Romania de cand PSD e la putere, asa cum o arata ultimii indicatori macroeconomici si cum avertizeaza de luni bune Comisia Europeana, investitorii straini si autohtoni", a reactionat europarlamentarul.Acesta mai arata ca, "la Bruxelles, un lider care ameninta politicienii si jurnalistii care isi fac treaba si cauta adevarul este privit ca un lider slab si deplorabil".