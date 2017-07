Liviu Dragnea s-a intalnit in Israel cu premierul Benjamin Netanyahu

"Astazi am avut placerea de a discuta cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel si ministru al Afacerilor Externe, despre oportunitatile de a consolida cooperarea noastra prin atragerea #capitalului israelian in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, dar si in alte sectoare ale #economiei romanesti. Printre principalele teme discutate s-a regasit si cooperarea in domeniul cercetarii tehnologice si industriale, cu precadere laserul de la Magurele. De altfel, #Romania si #Israel au o colaborare excelenta in sectorul de aparare si cel educational, cooperare care fundamenteaza dezvoltarea parteneriatului bilateral in domeniul apararii si cercetarii militare, precum si al securitatii cibernetice," scrie pe pagina lui Dragnea, alaturi de cateva fotografii de la intalnirea cu cei doi.Dragnea a facut de marti pana joi o noua vizita in Israel, dupa cea din martie, la invitatia presedintelui Knesset-ului, Yuli-Yoel Edelstein. Alaturi de liderul PSD au mers cinci deputati si un senator, intre care si deputatii PSD Georgian Pop (membru in comisia de aparare) si Dorel Caprar (membru in comisia de control SIE) si deputatul ALDE Marian Cucsa (vicepresedinte al comisie de control SRI).Actiunea vine ca o continuare a discutiilor avute intre presedintele Camerei Deputatilor si Knesset-ului in luna martie a acestui an, referitoare la demararea unui format de cooperare de tipul "Parliament to Parliament (P2P)" se arata in comunicatul transmis presei.Pe durata vizitei, delegatia parlamentara romana urma sa aiba intrevederi cu domnul Yuli-Yoel Edelstein, presedintele Knesset-ului, si cu alti inalti demnitari israelieni. In program sunt incluse mai multe sesiuni de lucru la nivelul comisiilor parlamentare, precum si o vizita la muzeul memorial Yad Vashem, se preciza in comunicat.Din delegatia condusa de presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, fac parte secretarul Camerei Deputatilor, domnul deputat Georgian Pop (Grup PSD), membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, domnul deputat Dorel Gheorghe Caprar (Grup PSD), vicepresedintele Comisiei pentru politica externa, doamna deputat Natalia Intotero (Grup PSD), vicepresedintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, domnul deputat Marian-Gheorghe Cucsa (Grup ALDE), chestorul Senatului, doamna Doina-Elena Fedorovici (Grup PSD), si reprezentantul minoritatii evreiesti in Parlamentul Romaniei, vicepresedinte al Grupului Parlamentar de prietenie cu Statul Israel, domnul deputat Silviu Vexler.