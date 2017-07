Siegfried Muresan: Niciunul dintre presedintii institutiilor europene nu a acceptat sa iasa in conferinta comuna cu premierul Tudose

Muresan arata ca primul ministru Tudose "s-a vazut nevoit sa tina singur conferinta de presa din subsolul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana".Este un lucru nemaivazut pentru un prim-ministru al unui stat membru al Uniunii Europene. Spre exemplu, in 15 februarie 2016, prim-ministrul de atunci, Dacian Ciolos, a avut conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La inceputul acestui an, presedintele Juncker nu a vrut sa tina o conferinta comuna cu prim-ministrul Sorin Grindeanu, dar l-a delegat macar pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Acum am ajuns si mai rau", mai spune Muresan.