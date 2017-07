Vasile Dincu, fost ministru al Dezvoltarii: Proiectul Codului Administrativ n-a fost facut de ministerul Dezvoltarii, ci de o Comisie interministeriala. Acea prevedere n-are nicio problema si n-are legatura nici cu Dragnea

"Chestiunea aceea n-a trecut prin sedinta de Guvern, proiectul Codului Administrativ. Proiectul n-a fost facut de ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in acel moment, ci de o Comisie interministeriala din care au facut parte oameni din toate ministerele, de la presedintie, din toate zonele. Deci problema nu este asta. A fost pus in dezbatere publica. nNici nu ar fi trebuit sa se discute despre chestiunea asta, pentru ca este vorba despre persoanele reabilitate. Ori reabilitarea este o institutie din Codul Penal si e o chestiune constitutionala. Deci cine a fost reabilitat dupa o condamnare in mod normal poate sa ocupe orice functie. Dupa parerea mea este o dezbatere falsa, o isterie colectiva fara niciun sens. A explicat asta ministrul Justitiei. Ca ar fi fost sau ca nu ar fi fost acel alineat, e acelasi lucru. Orice persoana care a fost reabilitata prin procesele constitutionale si legale din Codul Penal are dreptul de a fi ales. Nici nu stiu de ce discutam acest lucru" a spus Dincu citat de EVZ "A fost lansat in dezbatere publica, dar nu a ajuns in Guvern pentru ca noi n-am mai avut timp sa-l punem in aceasta faza. N-a trecut nici prin Parlament. A fost pur si simplu un proiect propus de o Comisie interministeriala care a fost stabilita atunci. Cei de la minister stiu si componenta acelei Comisii, dar acea prevedere n-are nicio problema si n-are legatura nici cu Dragnea, nici cu nimeni. Daca stabilim sa scoatem din Codul Penal institutia reabilitarii, atunci sigur ca este de discutat. Dar deocamdata aceasta exista, deci n-are nicio incidenta asupra unui caz particular acea referire pe care juristii au facut-o. N-am stabilit-o eu si nici n-am stiut de ea, ca sa va spun sincer," a mai adaugat el.