Sorin Grindeanu este in continuare presedinte al PSD Timis, desi a fost exclus din partid de catre Comitetul Executiv national

Secretarul general al PSD Timis, Adrian Negoita, a declarat, joi, pentru News.ro ca pana in momentul in care la sediul organizatiei nu va ajunge un act oficial privind excluderea din partid al lui Sorin Grindeanu, acesta ramane membru al partidului si presedinte al filialei judetene."Pana nu vine vreo hotarare, Sorin Grindeanu este membru PSD si presedintele partidului la nivel judetean", a spus el.Intrebat daca, din experiente anterioare, ar putea estima cand ar putea sosi un act oficial de excludere a lui Sorin Grindeanu, Negoita a spus ca acest lucru ar putea dura ani."Din fericire nu avem experiente in organizatia PSD Timis, dar in partid avem cazul Catalin Ivan care a fost exclus acum doi ani, dar nici pana acum nu e nimic oficial", a declarat Negoita.