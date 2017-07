Rectorul Universitatii de Vest, despre modificarea legislative din Senat privind norma de studenti la un profesor: Risca sa readuca Romania in perioada "junglei academice"

"Un amendament al Comisiei pentru invatamant din Senat la Legea privind aprobarea OUG 96/2016 arunca in incertitudine legislatia privind calitatea in invatamantul superior. Mai exact, este vorba de prevederea conform careia numarul de studenti raportat la numarul de cadre didactice sa nu depaseasca 35 la 1, fara a se face referire la modul in care aceasta va fi corelata cu legile calitatii", a afirmat Pirtea intr-un comunicat citat de Agerpres.Rectorul sustine ca se alatura celor care cer retragerea propunerii, considerand ca o decizie in acest sens poate fi luata doar dupa consultarea specialistilor din Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior sau din asociatiile profesionale. Conform lui Pirtea, universitarii performanti, pe umerii carora sta educarea generatiilor viitoare ale Romaniei, trebuie sa se pronunte si sa ia atitudine in fata acestui demers.Pirtea a subliniat, totodata, ca pregatirea unui actor este diferita de cea a unui economist, cea a unui fizician de cea a unui pictor, cea a unui inginer de cea a unui filosof sau cea a unui medic de cea a unui istoric. Grupele de lucru sunt diferite, respectiv, un cadru didactic pentru un student la teatru, un cadru didactic pentru doi-trei studenti la arte, un cadru didactic pentru cinci-sapte studenti la medicina etc."Times Higher Education - World University Rankings, unul dintre cele mai importante clasamente mondiale in zona universitara, ne ofera cateva informatii legate de raportul studenti/cadre didactice la alte universitati din lume si anume Medical College of Wisconsin - 0.6, Medical University of Viena - 2.9, Yale University - 4.4, Ecole Polytechnique Paris - Saclay - 4.8, Saint Petersburg State University - 5.2, California Institute of Technology - 6.9, Lomonosov Moscow State University - 7.7, Harvard University - 8.9", mentioneaza deputatul.Potrivit acestuia, in anii '90, invatamantul superior "a explodat" nu numai in Romania, ci in majoritatea tarilor central si est-europene, perioada in care "probabil ca s-au facut multi bani, cel putin pana la aparitia primelor reglementari legate de acreditare, in 1994", aceste masuri fiind intampinate cu proteste in universitatile private, atat intre universitari, cat si intre studenti."In 2005, prin adoptarea unei legi a calitatii in invatamantul superior, mediul universitar romanesc a marcat o noua apropiere de valorile si normele europene. In 2017, suntem martorii unei incercari de intoarcere la situatia de dinainte de prima lege a acreditarii, adica la inceputul anilor '90'", afirma deputatul PNL.Prevederea a fost contestata de Alianta organizatiilor studentilor din Romania si de Consiliul Rectorilor, care au trimis obiectiile Administratiei Prezidentiale, legea asteptand sa fie promulgata sau trimisa spre reexaminare parlamentului. Detalii aici