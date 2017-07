PNL critica modificarile aduse de Senat in sistemul universitar. Turcan: "Asaltul PSD asupra sistemului de educatie nu tine cont de interesul noii generatii"

Ce sustine Turcan:



"PSD demonstreaza, pentru a mia oara, cum o initiativa buna poate fi transformata intr-un adevarat dezastru pentru sistemul educational. O.U.G. nr. 96/2016 permitea posibilitatea infiintarii unor programe de studii de licenta cu duble specializari pentru formarea initiala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar cu scopul de a diversifica traseele de invatare si de cariera, ca acestea sa fie cat mai flexibile pentru viitorii profesori. De exemplu, un profesor de matematica sa poata preda si o alta materie in scoala in care are postul, ca sa nu fie nevoit sa faca naveta intre mai multe scoli pentru a-si completa norma didactica.



In Camera Deputatilor, la solicitarea Ecaterinei Andronescu si a Olgutei Vasilescu au fost introduse, fara nicio dezbatere, o serie de amendamente care au afectat proiectul initial.



Astfel:

1) s-a creat o ambiguitate in ceea ce priveste formarea profesionala a adultilor; daca o va face Ministerul Educatiei sau Ministerul Muncii, mai ales pe nivelul 6 de calificare.

2) au fost eliminate CNATDCU si CNCS din procesul de evaluare externa a scolilor doctorale. Aceste doua structuri sunt singurele care au legitimitatea si capacitatea organizationala de a se pronunta asupra calitatii resursei umane, respectiv a calitatii cercetarii stiintifice din invatamantul superior.

Cele 3 structuri responsabile de evaluare a scolilor doctorale, respectiv, ARACIS, CNATDCU si CNCS aveau atributii complementare care asigurau eficienta evaluarii in vederea obtinerii de rezultate educationale maxime.



PNL a cerut si a sustinut retrimiterea la comisie pentru dezbatere, insa propunerea a fost respinsa de majoritatea PSD-ALDE.



La Senat, O.U.G. nr. 96/2016 a fost din nou mutilata, in sensul ca un profesor universitar poate avea un numar de 35 de studenti. Daca acesta este singurul criteriu de calitate impus universitatilor (nu dotari, laboratoare, spatii, cercetari, brevete, specialisti etc) - atunci aceasta lege va incuraja lipsa de calitate si seriozitate in institutiile de invatamant superior.



PNL a fost si este impotriva acestor modificari facute de PSD la o ordonanta buna. Speram sa mai avem sansa unor dezbateri in Parlament, prin reintoarcerea spre reexaminare de catre Presedintele Romaniei, si sa putem scoate aceste aberatii din continutul legii!"