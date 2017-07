USR, despre modificarile din Codul Administrativ: "O schema institutionala de amploare pusa in miscare pentru ca Liviu Dragnea sa fie prim-ministru"

Cei de la USR cer reformularea sau abrogarea acestui articol, "astfel incat Romania sa nu fie condusa de un Guvern compus din condamnati penal" si afirma ca sunt necesare dezbateri publice la revenirea din concedii a romanilor."Curtea Constitutionala a Romaniei, prin decizia nr. 304/2017, pronuntata in urma cu o saptamana, si Ministerul Dezvoltarii Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sub conducerea lui Sevil Shhaideh, au pregatit terenul pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi prim-ministru, odata ce intervine reabilitarea. Iar acest fapt se poate petrece mai curand decat am putea crede, nu dupa termenul de reabilitare prevazut de lege, ci prin proiectul legii gratierii, aflat acum in dezbatere la Camera Deputatilor. E o schema institutionala de amploare pusa in miscare pentru ca Liviu Dragnea sa fie prim-mnistru", a declarat Florina Presada, senator USR, citata de in comunicatul de presa.Potrivit raportului de activitate al Guvernului pentru saptamana 03.07.2017 - 07.07.2017 si a foii de parcurs ce face parte integranta din acesta, pana la 15.08.2017 trebuie finalizata avizarea interministeriala a Codului Administrativ, deci si orice dezbahttp://hn4.hotnews.ro/admin/main.htmtere publica, PSD propunandu-si adoptarea lui in acest an, astfel incat el sa intre in vigoare incepand cu 1.01.2018, mai scrie USR in comunicat.In acest context USR solicita MDRAPFE "organizarea unor dezbateri reale si adecvate ale proiectului."Ministerul Dezvoltarii a precizat miercuri ca modificarea a fost intai prevazuta in proiectul de Cod Administrativ realizat de guvernul Dacian Ciolos pus in dezbatere pe 8 noiembrie 2016 si nu este initiativa coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Vezi aici detalii