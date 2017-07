CCR a respins sesizarea fostului premier Sorin Grindeanu privind secretul votului la motiunea de cenzura

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibila sesizarea fostului premier Sorin Grindeanu prin care semnala faptul ca nu a fost respectat secretul votului la motiunea de cenzura din 21 iunie, fapt care a dus la un conflict de natura constitutionala intre puterile statului prin efectul motiunii asupra cabinetului sau, relateaza News.ro.

Fostul premier Sorin Grindeanu a trimis pe 29 iunie o sesizare Curtii Constitutionale in care semnaleaza ca nu a fost respectat secretul votului la motiunea de cenzura din 21 iunie.





Grindeanu a reclamat Curtii Constitutionale faptul ca unii parlamentari au votat motiunea de cenzura cu bilele la vedere, fapt ce contravine prevederilor din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, care prevede explicit votul secret pentru motiunile de cenzura.





"Exercitarea mandatului de catre deputati si senatori, aflati in serviciul poporului, trebuie sa fie caracterizata, intre alte exigente, de respectarea principiului legalitatii si al bunei-credinte, prin exprimarea votului in stricta concordanta cu interesele electoratului care a acordat mandatul respectiv si cu convingerea proprie a parlamentarului", a scris Grindeanu.





El sustinea ca Regulamentul pe care l-a invocat trebuie sa contina prevederi suplimentare care sa se refere la situatia in care secretul votului nu este asigurat. "Consider ca nu este lipsita de interes o eventuala completare a Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului cu norme care sa prevada reluarea votului in situatia in care derularea concreta a procedurilor parlamentare nu respecta prevederile regulamentare aplicabile", se arata in documentul citat.





Premierul argumenteaza ca nerespectarea secretului votului la motiunea de cenzura care i-a demis guvernul a creat un conflict de natura constitutionala intre puterile statului, prin efectele pe care adoptarea motiunii le-a produs.





"Fara a solicita anularea adoptarii motiunii de cenzura, va adresez rugamintea de a examina conditiile votarii de catre deputati si senatori a acestei motiuni si de a impune Parlamentului respectarea pe viitor a dispozitiilor constitutionale si legale privitoare la asigurarea caracterului secret al votului exprimat de parlamentari", se mai spunea in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale.





Referitor la sesizarea lui Sorin Grindeanu la CCR pe tema votului secret de la motiunea de cenzura, Liviu Dragnea a tinut sa precizeze, pe 5 iulie, ca "votul secret este o optiune" pe care o folosesti sau nu.





"Eu cred ca pana la urma votul secret este o optiune pe care o folosesti sau nu. S-a votat cand secret, cand la vedere in Parlament, cred ca important este votul, cred ca un om care are personalitate, si au fost oameni cu mare personalitate, au votat invers, tot la vedere. (...) Eu nu am pregatirea constitutionala a domnului Sorin Grindeanu, drept pentru care am rugat specialistii in Constitutie si in drept din Parlament si ei vor face materialul catre CCR", a afirmat liderul PSD.





Comentariul lui Dragnea a provocat o reactie din partea lui Grindeanu, pe contul acestuia de facebook. "Vad ca Liviu Dragnea crede ca trebuie sa fii constitutionalist ca sa stii ca votul la motiunea de cenzura e secret, cu bile! Ei bine, nu! Trebuie doar sa ai un minim respect pentru lege! Ca presedinte de partid, preocuparea lui Liviu Dragnea nu ar trebui sa fie statul pe scari la motiunile impotriva propriului guvern pentru a verifica votul parlamentarilor", a precizat foostul prim-ministru.





Sorin Grindeanu a sustinut ca "poate vrea Liviu Dragnea sa intrebe daca in Brazilia votul e la vedere".





"Sa iti ameninti proprii parlamentari, sa faci filtre la vot, sa-i obligi sa arate votul care, din punct de vedere constitutional, este secret - toate acestea sunt lucruri inadmisibile. De aceea am sesizat CCR. Pentru ca asa ceva sa nu se mai intample", a conchis fostul premier.





Subiectul motiunii de cenzura a fost adus in discutie si de catre opozitie, tot pe 5 iulie. Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins atunci punerea pe ordinea de zi a cererii de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta cu privire la votul de la motiunea de cenzura prin care a fost demis guvernul Grindeanu, solicitata de PNL, USR si PMP.





Cererea de constituire a comisiei parlamentare de ancheta a fost semnata de parlamentari de la PNL, USR si PMP, care sustin ca pe inregistrarile video arata ca la motiunea de cenzura au votat 249 de parlamentari, dar in urne au fost gasite 251 de bile.





"Consideram ca este normala o clarificare a ceea ce s-a intamplat, cum e posibil acel vot care a dus la caderea unui guvern si la investirea unui alt guvern si, de asemenea, sa vedem ce se poate face ca astfel de situatii sa nu se mai repete. Nu cred ca imaginea Parlamentului are de castigat mentinand aceasta stare de dubiu daca s-a furat sau nu s-a furat la vot chiar in plenul reunit al Parlamentului sub zeci de camere de luat vederi", a declarat senatorul USR Mihai Gotiu.





"Din pacate, au tras de timp si au tergiversat discutarea si apoi punerea in discutie in plenul reunit a constituirii acestei comisii de ancheta pentru care am strans si numarul necesar de semnaturi, 120, din partea grupurilor parlamentare USR, PNL si PMP", a mai spus el.