UPDATE Proiect de lege la Guvern: persoanele care au suferit condamnari penale dar au fost reabilitate pot fi membri ai Guvernului/ Legea care i-a interzis lui Dragnea sa fie premier se abroga, dar noile reglementari nu il ajuta deocamdata

Modificarea vine ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale la sesizarea formulata de Avocatul Poporului. CCR considera, in motivarea deciziei, ca interdictia trebuie sa inceteze, conform legislatiei in vigoare, in caz de reabilitare, dezincriminare sau amnistie, si afirma ca revine Parlamentului sarcina sa coreleze conditiile de acces in functia de membru al Guvernului si cea de parlamentar. Proiectul este unul extrem de amplu , de 246 de pagini. In prezent este in stadiul consultarilor interministeriale, urmand apoi sa intre in dezbatere publica. Odata adoptat de Guvern, proiectul merge in parlament, unde poate fi modificat.Cele doua articole din proiect care vizeaza Legea 90/2001Art. 17(b10)Pot fi membri ai Guvernului persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:a) au cetatenia romana si domiciliul in tara;b) se bucura de exercitiul drepturilor electorale;c) nu au suferit condamnari penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.Art. 651:(2) In termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului Cod se abroga urmatoarele acte normative:c) Legea nr. 90/2001 pentru organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioareCurtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins pe 4 mai ca inadmisibila sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate sa fie membri ai Guvernului. "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate formulata. Pentru adoptarea acestei solutii, Curtea a constatat ca, in esenta, motivele invocate in sesizare constituie atat probleme de aplicare si interpretare a legii de catre autoritatile publice competente, cat si aspecte de legiferare ce intra in competenta Parlamentului".Ulterior, pe 20 iunie, in motivarea deciziei , CCR spunea ca interdictia trebuie sa inceteze, conform legislatiei in vigoare, in caz de reabilitare, dezincriminare sau amnistie, insa afirma ca revine Parlamentului sarcina sa coreleze conditiile de acces in functia de membru al Guvernului si cea de parlamentar.