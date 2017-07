Ciolos anunta ca il da in judecata pe Nicolicea pentru acuzatiile de legatura cu Soros: Nu va temeti de Bau-Bau, domnilor!

"A platit niste bani pentru ca niste oameni sa ajunga in Guvernul Romaniei (...) Soros a finantat tehnocrati, inclusiv pe Dacian Ciolos", a declarat Eugen Nicolicea, la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.Ciolos afirma ca membrii PSD vor sa faca uitata realitatea politica actuala, asa ca apar "povestile cu Bau-Bau", menite sa tina "oamenii ocupati cu orice altceva decat cu minciunile si esecurile lor.""Domnul deputat PSD care a spus ieri ca omul de afaceri George Soros ar fi platit bani ca "niste oameni sa ajunga in Guvernul Romaniei" anul trecut si ca m-ar fi "finantat", va avea ocazia nesperata de a oferi mai multe explicatii si probe in instanta. Acolo va avea sansa sa reflecteze, la rece, asupra a ceea ce inseamna o declaratie politica iresponsabila. Dupa numai sase luni de la alegeri, coalitia PSD-ALDE si-a inscaunat al doilea guvern, dar a repus in functii mai toti ministrii pe care i-a dat jos pentru incompetenta.Un scandal politic penibil pentru PSD, cu costuri uriase pentru credibilitatea Romaniei. Ziaristi independenti sunt hartuiti pentru ca au indrazneala sa cerceteze afacerile mai marilor politici. Finantele tarii sunt in pericol. Bursele medicilor rezidenti dispar miraculos. Cresterile salariale anuntate nu pot fi aplicate. Magnificele promisiuni facute in campania electorala sunt in... pom. Pe scurt, nici macar membrii PSD nu mai cred in propriul program de guvernare.Aceasta este realitatea pe care PSD se straduieste sa o faca uitata. Atunci, incep povestile cu Bau-Bau.Un Bau-Bau mare, urat si puternic, care vrea sa le faca rau, care-i urmareste, care nu le da pace pe culoarele Parlamentului si nu-i lasa pe bravii lideri PSD sa faca lucrurile minunate pe care le-au promis... Nu va temeti de Bau-Bau, domnilor!Eu cred ca de cate ori dl Dragnea si ai lui il pomenesc pe dl Soros, spun, de fapt, urmatoarele: "Iar am dat cu oistea-n gard! Oamenii isi pun intrebari si nu ne mai voteaza! Repede, bagati povestea cu Bau-Bau!".Fantezii si povesti cu conspiratii si forte oculte, de tinut oamenii ocupati cu orice altceva decat cu minciunile si esecurile lor."