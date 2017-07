USR, colaborare cu Momentum la Budapesta, partidul anti-Orban: Respingem influenta crescanda a guvernului rus in regiune, precum si cresterea tendintelor autoritariste

In comunicat se arata ca acestia au discutat despre tendintele ingrijoratoare din Europa Centrala si de Est, exprimandu-si preocuparea fata de recentele atacuri asupra libertatii si de eroziunea valorilor democratice. Cele doua formatiuni resping "influenta crescanda a guvernului rus in regiune, precum si cresterea tendintelor autoritariste. In acest context, USR si Momentum si-au reafirmat angajamentul de a reprezenta puncte ferme de echilibru pentru valorile democratice si de a fi aparatori consecventi ai proiectului si idealurilor europene.""Noul val de partide tinere, inovatoare, pro-europene aparute in ultima vreme in Europa are un rol esential in revitalizarea proiectului european. Pe parcursul intalnirii lor, USR si Momentum si-au exprimat entuziasmul fata de perspectiva de a colabora cu alte miscari politice cu vederi similare" scrie USR in comunicat."In calitate de reprezentanti ai schimbarii generatiilor politice in curs de desfasurare pe continentul european, Momentum si USR se angajeaza sa construiasca o baza de actiune comuna indreptata catre viitor, nu spre trecut" a declarat Andras Fekete-Gyor, presedintele miscarii Momentum, citat in comunicat."Ambele partide au aparut pentru a lupta impotriva stutus quo-ului practicilor corupte si clientelare din sistemul politic actual", a declarat la randul sau Levente Elek, presedintele interimar al USR.Potrivit USR, cele doua partide considera ca un aspect cheie al relatiei dintre Romania si Ungaria este stabilirea unei legaturi lingvistice si culturale, fondata pe intelegere si incredere reciproce. Aceasta legatura va duce la cresterea nivelului de cooperare intre cele doua tari in domeniile politic, economic si social, precum si la intarirea legaturilor de prietenie dintre Romania si Ungaria."Comunitatile maghiare din Romania si cele romane din Ungaria contribuie masiv la viata economica si culturala din tarile lor. Recunoscand importanta acestor contributii, partidele vor continua sa conlucreze pentru a promova coeziunea si colaborarea intre romani si maghiari printr-o integrare europeana mai ampla" mai sustin acestia.Momentum a fost initial o miscare civica. Grupul a determinat autoritatile maghiare sa renunte la intentia de a organiza Jocurile Olimpice din 2024, iar in martia a anuntat ca se va transforma in partid politic si va participa la alegerile generale din 2018.Conducerea miscarii civile a votat duminica si a decis transformarea in partid, iar liderul miscarii - András Fekete-Győr - a fost ales presedintele partidului pentru un an. Partidul va pastra numele miscarii civile, Momentum.Momentum, o miscare initiata in 2015, a strans 266.000 de semnaturi prin care cerea organizarea unui referendum popular in Budapesta prin care cetatenii sa decida daca metropola maghiara va organiza JO 2024. Pusi in fata valului de nemultumire populara declansat de cheltuielile uriase presupuse de organizarea unei olimpiade, oficialii maghiari, in frunte cu Orban, au anuntat ca renunta la candidatura. Gazduirea JO 2024 ar fi fost o lovitura politica plina de simbolism pentru premierul autoritar si nationalist al Ungariei.