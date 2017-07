Ce au in comun Liviu Dragnea si Roger Stone, fostul consilier al lui Donald Trump

Redam mai jos declaratiile lui Roger Stone difuzate in prima partea a interviului publicat luni de ziarul Adevarul, insa dialogul a fost inregistrat pe 28 iunie, cand controversatul consultant american s-a aflat la Bucuresti.

Redam mai jos declaratiile lui Liviu Dragnea despre Soros, facute duminica 9 iulie la Romania TV

“Toate declarațiile lui Dragnea au apărut după ce Adevărul a publicat interviul cu Stone. Vă spuneam și săptămâna trecută despre presiunile incredibile, din toate părțile, de a pune cât mai multe întrebări legate de Soros. Acum înțelegeți de ce? E o campanie fooarte fină de PR care e abia la început”, a scris pe pagina sa de Facebook ziaristul Mircea Barbu, cel care a realizat interviul cu Stone si a acuzat ulterior conducerea redactiei ca i-a cenzurat doua intrebari. Aflat in preaviz de concediere, Barbu a chemat luni politia la Adevarul , dupa ce redactorul sef-adjunct l-ar fi amenintat si injurat.Barbu a mai scris la inceputul postarii pe Facebook: “Hai că începeți să vă dați singuri seama care a fost miza reală a acestui interviu și pentru cine a venit nenea Stone la București. #murangura #presacapturata”.Daca ti se pare rau comunismul, iti poti imagina o lume dominata de George Soros? Poate iti ofera o bursa, dar iti ia libertatea. (…) Foloseste aceste forumuri pentru o societate deschisa pentru a corupe guvernele alese democratic si pentru a le rasturna. Vrea totalitarism mondial. Vrea sa ia libertatea oamenilor. Cred ca e un infractor international. Cred ca este implicat in SUA, Europa, Romania, Ungaria. Vrea sa va rastoarne guvernul pentru a reveni la un sistem mult mai rau decat pe vremea lui Ceausescu.A fost considerat o influenta pozitiva in societatea romaneasca pana in urma cu cativa ani. Acum este demonizat.Pentru ca vrea sa va rastoarne guvernul, pentru a-l inlocui cu unul pe care sa-l poata controla. Asa cum se intampla in Ungaria, asa cum se intampla in alte tari din Vestul Europei, chiar si in SUA. Cand finantezi oameni care sa sustina asasinarea presedintelui SUA (...)Avem si o problema mare aici. Coruptia.Poate. Cred ca sub genericul “coruptie”, statul ascuns isi face treaba murdara. Nu spun ca nu exista coruptie, firste ca exista."Totul pleacă de la Soros, de la răul pe care vrea să-l facă în această ţară şi nu numai în această ţară. E simplu. (...) E o certitudine că e o chestiune foarte organizată"Luni, Liviu Dragnea nu a putut defini exact ce motive ar avea miliardarul american George Soros sa il atace, dar a sustinut ca "ceva este" in conditiile in care "sunt prea multe lucruri care se leaga.Intrebat de ziaristi ce are Soros cu el, Dragnea a raspuns, luni: "Asta e o intrebare la care as vrea sa am raspuns. Nu stiu, dar ceva este. Sunt prea multe lucruri care se leaga".Acesta a precizat ca nu "prea mai crede in coincidente", inainte de a comenta, ironic: "S-ar putea sa ma iubeasca foarte mult si eu sa fiu intr-o mare confuzie"., Roger Stone ar urma sa fie audiat in Statele Unite pe data de 24 iulie de comisia care ancheteaza presupuse legaturi intre Rusia si presedintele Trump. Expert in campanii negative, Stone face un titlul de glorie din asta iar dictonul sau preferat este “lucrul cel mai rau nu este sa se vorbeasca rau despre tine, ci sa nu se vorbeasca deloc despre tine”.Consultant politic controversat, caruia CNN si MSNBC i-au interzis aparitia pe post in timpul campanei din cauza unor remarci sexiste si rasiste, Roger Stone a admis in martie ca a comunicat cu hackerul Guccifer 2.0, banuit ca ar fi mana Moscovei in alegerile din Statele Unite.Potrivit Digi 24, un raport FBI din ianaurie arata ca asa-numitul Guccifer 2.0, hackerul vinovat pentru atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale din Statele Unite, nu este roman, ci un proiect al unor pirati cibernetici din Rusia.Raportul mai arata ca Rusia a influentat alegerile prezidentiale din Statele Unite, in defavoarea lui Hillary Clinton, prin dezvaluirea de informatii furate de hackeri."Exista un articol in "Smoking Gun" care spune ca eu am complotat cu un hacker Guccifer 2.0. Eu l-am identificat pe Guccifer pentru publicul american (n.red: intr-un articol din 05.08.2016) si zece zile mai tarziu am avut o conversatie pe Twitter. A fost o conversatie nevinovata si banala, in mare parte pentru ca pe Twitter nu poti sti daca persoana cu care vorbesti este, intr-adevar, adevaratul Guccifer", declara Roger Stone in martie.Fostul consilier electoral al lui Donald Trump a negat ca ar avea vreo legatura cu Rusia sau cu Wikileaks, care a publicat informatii si e-mailuri furate de Guciffer 2.0 de pe serverele Partidului Democrat."Nu am fost niciodata in Rusia, nu am niciun contact in Rusia, nu am avut niciun contact cu vreun reprezentant al statului rus sau al serviciilor de informatii. Nu am avut contacte cu oameni care ar fi putut actiona pentru ei", a adaugat Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump.La inceputul anului, Roger Stone a sustinut chiar ca ar fi fost otravit cu poloniu cand se pregatea sa probeze ca Rusia nu este implicata in discreditarea candidatei democrate Hillary Clinton.In vara anului trecut, Roger Stone a prezis pe Twitter ca va exista o "supriza de octombrie", care va perturba campania lui Clinton, si chiar a sugerat ca John Podesta (strategul democratilor) se va confrunta cu un scandal, cu putin inainte ca e-mailurile sale sa apara pe WikiLeaks.