​VIDEO Un deputat USR a depus o sesizare la DIICOT privind legaturile lui Dragnea cu Tel Drum

"Am depus, asa cum am promis, o sesizare oficiala in calitate de deputat pentru ca DIICOT sa cerceteze afacerile necurate ale lui Dragnea. Romania este sub cod rosu de incompetenta si coruptie sub guvernarea PSDragnea", scrie deputatul USR."Mi se pare extrem de grav ca din comunicatul DNA am aflat abia acum ca aceasta institutie cerceteaza legaturile pe care le are Liviu Dragnea cu Tel Drum. Este extrem de important sa avem incredere in institutiile statului si ceea ce se intampla acum la DNA zdruncina increderea multor cetateni. Cred ca DIICOT este in masura sa cerceteze eventualele legaturi ale lui Liviu Dragnea cu grupul infractional organizat descris de catre Rise Project. Este vorba de al treilea om in stat" a detaliat Ungureanu intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, filmat in fata sediului DIICOT.Vezi mai jos ce spune Ungureanu ( click aici daca nu se afiseaza pe mobil