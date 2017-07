Tudose, despre controlul ANAF in doua redactii: "Nu il intreb nici unde a fost nici unde o sa se duca, fiindca asta e inceputul sfarsitului. Cine se simte agresat poate riposta"

"Nu il intreb nici unde a fost, nici unde o sa se duca, nici de ce a fost. Fiindca asta este inceputul sfarsitului implicarea politicului, guvernului in activitatea unui organism independent. Ma intereseaza rezultatele, iar cei care se simt stiu eu agresati sau nedreptatiti de actiuni au toate parghiile pentru a riposta", a raspuns Tudose, intrebat daca i-a explicat Bogdan Stan care a fost scopul si rezultatul controalelor facute in doua redactii.Tudose a mai precizat ca Stan are "incepand de acum, fiecare zi" la dispozitie sa isi demonstreze eficienta, iar urmatoarea analiza pe cifre la ANAF va fi peste o luna.