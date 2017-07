Dragnea, intrebat daca merge cu iubita in Israel: Eu am sperat ca toate institutiile, in frunte cu presedintele, sa aprecieze propunerea mea de dialog / S-a incheiat perioada de pace

"Eu am sperat ca in astia doi ani de zile toate institutiile statului, in frunte cu presedintele tarii si cu oricine altcevina din aceasta tara apreciaza ca propunerea mea de dialog, de pace politica e bine sa fie luata in seama si sa construim ceva in aceasta seara. Se pare ca s-a inteles ca asta ar fi o slabiciune a noastra, a mea si a PSD, drept pentru care s-a incheiat aceasta perioada de pace", a raspuns Dragnea.Reportul Antena3 a incercat sa il intrebe: "Sugerati ca presedintele a avut o implicare...?"Dragnea: "Nu sugerez, lasati-ma sa termin. Apropo, sper sa fi meritat mizeria din ultimele doua zile" (mai multe detalii aici )."Speram sa se termine cu aceste mizerii, se pare ca nu. Eu merg in Israel cu o delegatie maine si ma intorc joi seara. Intr-adevar, stau doua zile acolo", a continuat seful PSD.Intrebat de ziaristi "cum se va transforma relatia cu presedintele si cu institutiile", Liviu Dragnea a raspuns: "Va fi ca inainte de pace. Nu razboi, nu. Nu mai intoarcem obrazul, pur si simplu. Fac ei ceva, facem si noi ceva, zic ei ceva, zicem si noi ceva. Si va asigur ca avem suficiente resurse."Dragnea insa a refuzat sa raspunde la itnrebarea cine sunt institutiile, sau al cine se refera prin "ei".