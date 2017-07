Comisia de ancheta sesizeaza Ministerul Justitiei privind refuzul lui Kovesi de a participa la audieri / Propunerea privind plangerea penala nu a mai fost supusa la vot

Sesizarea Ministerului Justitiei a fost votata cu sapte voturi "pentru" si trei impotriva.Prima propunere facuta a fost cea a lui Liviu Plesoianu (PSD), de depunere a unei plangeri penale."Celalalt plan ramane sfidarea evidenta a doamnei Kovesi, nu poate ramane nesanctionata in termenii cei mai duri", a spus el.Deputatul PSD Eugen Nicolicea a spus insa ca nu poate fi facuta o plangere penala daca nu este indicata si o infractiune, solicitand ca Plesoianu sa spuna care este infractiunea pe care crede ca sefa DNA a comis-o.Plesoianu a spus ca acest lucru trebuie decis de cei care au redactat Regulamentul Comisiei, acuzand ca acest for nu are suficiente instrumente la indemana. "Am fost trimisi fara arme la lupta", a afirmat el.Nicolicea s-a aratat impotriva depunerii unei plangeri, cel putin in acest moment. "Daca este facuta se va termina ancheta dupa ce se termina Comisia. Comisia nu mai are decat 40 de zile. (...) Daca e doar ca actiune de pedepsire poate sa fie sesizat Parchetul si in ultima sedinta a Comisiei. Obiectivul nostru principal este aflarea adevarului", a spus el.Deputatul PSD Liviu Plesoianu si-a retras solicitarea de depunere a unei plangeri penale, nefiind sustinuta de alti parlamentari.O alta propunere, facuta de PNL si aprobata, a fost cea de solicitare de raspunsuri in scris de la Laura Codruta Kovesi."Sa nu facem obiectiv din prezenta doamnei Kovesi aici. Sa-i punem cate intrebari vrem, sa ne raspunda in scris daca nu vrea sa participe. Daca altii au putut sa raspunda in scris, si imi aduc aminte ca doamna Ana Maria Patru nu a venit la comisie, nu cred ca acum trebuie sa aplicam alt principiu, doar pentru ca ne-am facut o tinta din a o aduce pe Laura Codruta Kovesi aici", a spus liberalul Dan Vilceanu.Una din intrebarile asupra carora membrii Comisiei au convenit este daca Kovesi a fost sau nu la Gabriel Oprea acasa in noaptea alegerile din 2009. Alte intrebari vor fi propus de parlamentari si aprobate la urmatoarea sedinta.Comisia va transmite si o noua solicitare Parchetului general, de a pune la dispozitie declaratiile facute de cei audiati de procurori, avand in vedere ca dosarul penal privind prezidentialele din 2009 a fost inchis cu neinceperea urmaririi penale. Toti cei care au fost audiati la Comisie si au refuzat sa raspunda pe motiv ca exista o ancheta in curs sau cei care au refuzat participarea din acelasi motiv vor fi reinvitati la Comisiei."Este public ca la Parchet a fost deschis un dosar care s-a finalizat. V-as propune sa solicitam Parchetului sa ne puna la dispozitie (...), ne lamurim cu acei invitati care au declarat deja la Parchet, acele acte sunt deja publice, pot sa vina la Comisiei", a spus deputatul PSD Florin Iordache.Printre ei se numara Gabriel Oprea, Neculai Ontanu si Anghel Iordanescu. Membrii Comisiei urmeaza sa decida viitorul calendar de audieri.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, refuza din nou sa vina la comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, la care era asteptata luni.Kovesi a trimis o scrisoare membrilor comisiei, in care prezinta motivele pentru care nici de aceasta data nu da curs invitatiei comisiei.Procurorul sef al DNA spune ca nu se va prezenta pentru ca nu detine informatii cu privire la prezidentialele din 2009 care sa poata ajuta Comisia in obiectivele ei."Avand in vedere ca nu am cunostinta si nu detin mijloace de proba referitoare la imprejurarile si cauzele in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii in cauza ce formeaza obiectul activitatii Comisiei, nu ma voi prezenta in data de 10 iulie 2017 - ora 11.30 la sedinta Comisiei de ancheta", se arata in scrisoarea trimisa de Kovesi.Este pentru a treia oara cand sefa DNA refuza sa vina la audiere in comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009.