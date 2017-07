Coalitia de guvernare analizeaza luni prima saptamana a guvernului Tudose

Intrevederea va avea loc la ora 12.00, in biroul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de la Camera Deputatilor.Prim-ministrul urmeaza sa plece luni intr-o vizita oficiala la Bruxelles, context in care participarea sa la sedinta coalitiei de guvernare este incerta, potrivit News.ro.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara joi, la Parlament, ca luni va avea loc o sedinta a coalitiei de guvernare, la care vor fi invitati premierul Mihai Tudose si mai multi ministri, pentru a vedea care sunt concluziile primei saptamani de guvernare. "Luni vom avea o coalitie in care va fi invitat primul-ministru si o serie de membri din Cabinet, care va hotari domnul Tudose, si vom discuta dupa prima saptamana de guvernare care sunt concluziile lor si care e calendarul de actiuni pentru perioada urmatoare", a afirmat Liviu Dragnea.Liderul PSD a afirmat si duminica seara, la Romania TV, ca a convenit cu premierul Mihai Tudose ca in fiecare zi de luni acesta sa participe la sedinta coalitiei de guvernare, pentru a prezenta saptamanal raportul de activitate, in conditiile in care prim-ministrul isi doreste sa il "simta aproape" si sa existe o comunicare foarte stransa cu liderii coalitiei."Se va intampla ceea ce speram sa se intample, ceea ce vorbisem sa se intample si cu primul Guvern. Eu am spus in mai multe randuri, numai ca fiecare prelua ce voia si rostogolea ceea ce voia la televizor. Ideea nu e sa faci o evaluare la partid, nu partidul trebuie sa faca evaluarea, evaluarea si-o face Guvernul. Si Mihai Tudose e un om pe care eu il apreciez foarte mult ca si pragmatism, ca si viziune economica si care munceste foarte mult. In fiecare luni - poate ca in aceasta vacanta de vara n-o sa fie chiar in fiecare luni -, Guvernul vine si prezinta coalitiei ceea ce a facut in saptamana precedenta, ce urmeaza sa faca in saptamana urmatoare. Asa se va intampla", a spus Liviu Dragnea.Liderul PSD a sustinut ca este firesc sa existe o discutie in coalitie cu privire la activitatea Guvernului, astfel incat Executivul sa poata fi sprijinit."Nu suntem ca o comisie, ca niste inchizitori sau ca o comisie de examen, fiecare stam cu ochelarii pe nas, cu cotiere si cu testul grila, nu se face asa. Suntem aceiasi oameni, suntem aceiasi colegi, impreuna am castigat alegerile, impreuna muncim si depunem eforturi ca acest act de guvernare sa mearga inainte. Ei ne spun ce au facut, e nevoie de decizii politice sau de aprobari politice pentru niste decizii care tin de actul de guvernare, este firesc sa fie o discutie in coalitie si coalitia in ansamblul ei sa sprijine, poate sa-si spuna si un punct de vedere", a completat presedintele PSD.Liviu Dragnea a sustinut ca "regula" va fi ca "in fiecare zi de vineri va fi transmis liderilor coalitiei materialul pentru luni, ca sa aiba timp sa se uite si sa fie o discutie aplicata"."Maine (luni - n.r.) va fi prima intalnire importanta cu Guvernul, pe care o asteptam de sase luni de zile, un premier bine aplicat, bine organizat, ordonat, care vine si ne prezinta ceea ce a prezentat deja, raportul de activitate pe prima saptamana, spunand ce va face in urmatoarea saptamana", a adaugat presedintele Camerei Deputatilor.El a subliniat ca premierul Mihai Tudose i-a transmis ca isi doreste sa il simta aproape si sa existe o comunicare foarte stransa cu coalitia de guvernare. "Eu, cand am avut prima discutie cu domnul Tudose, inainte de a-l propune ca premier, a zis ca vrea sa ma simta aproape si sa simta si partidul aproape si coalitia aproape si ca vrea ca in permanenta sa existe comunicare foarte stransa si in timp real cu PSD si cu coalitia in ansamblu", a conchis Liviu Dragnea.