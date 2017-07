Laura Codruta Kovesi, asteptata din nou la comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009

"A intervenit decizia CCR care spune ca, in baza principiului colaborarii intre institutii, persoanele care exercita o functie intr-o institutie publica ce nu se afla sub control parlamentar sunt obligate sa vina. De aceea cred ca este datoria noastra sa reiteram aceasta invitatie", declara presedintele comisiei, Oana Florea, saptamana trecuta.Ea a aratat ca, in cazul in care Kovesi nu va veni nici de aceasta data la audieri, comisia va avea doua variante pentru a merge mai departe: fie sesizeaza Ministerul Justitiei, fie face plangere penala sefei DNA, care a fost invitata de doua ori pana in prezent.