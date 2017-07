Ludovic Orban, despre dezvaluirile Rise Project: Dragnea se simte cu musca pe caciula

"Sunt cateva concluzii pe care le-am tras. Prima concluzie este ca Dragnea se simte cu musca pe caciula. A doua concluzie pe care am tras-o este ca actualul partid de guvernamant este in stare sa foloseasca orice institutie a statului pentru a pune botnita presei libere, pentru ca nu poate sa-mi spuna nimeni ca este o intamplare, o coincidenta, controlul efectuat de ANAF la Rise Project exact in ziua in care trebuiau sa faca dezvaluiri despre afacerile sefului PSD. De altfel, se si stie ca atat Grindeanu, cat si Tudose (fostul si actualul premier - n.r.) au incercat sa il schimbe pe seful ANAF si nu au reusit, pentru ca a fost tinut in functie de Dragnea. Eu va spun ca nu sunt numai dezvaluiri, eu cred ca pana si copiii stiu in Teleorman, ca Tel Drum este al lui Dragnea, acesta este secretul lui Polichinelle, si ca, de fapt, este vaca de muls a PSD. Acum, sigur, trebuie probe", a afirmat Orban, cu ocazia unei vizite in judetul Bistrita-Nasaud.In plus, liderul liberal considera ca o "mobilizare generala a opiniei publice" este in masura sa contracareze o parte din masurile anuntate de PSD in programul de guvernare, enumerand in acest sens, printre altele, impozitul pe gospodarie si impozitul pe cifra de afaceri.