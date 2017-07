Olguta Vasilescu: Am cerut ASF date despre pilonul II de pensii pentru a vedea cum se face calculul. Nu e vorba de desfiintare

"Am cerut ASF date despre pilonul II de pensii, nu as vrea sa se sperie absolut nimeni, nu este vorba nici de nationalizare, nici de desfiintare, dar vrem sa stim care a fost formula de calcul si vrem sa facem o comparatie intre cei care au cotizat practic cu aceeasi suma la sistemul de stat si cu aceeasi suma la pilonul II de pensie, sa vedem daca si pensia care le este calculata va fi similara cu ceea ce ofera statul. Daca este in plus, este chiar foarte bine, daca este in minus, o sa vedem toate datele. Cert e ca va trebui sa le prezentam cu siguranta si celor care beneficiaza de acest sistem de pensie, este vorba de cei care in 2010 aveau sub varsta de 35 de ani si care au fost obligati de stat sa cotizeze la alte piloane de pensie", a afirmat Olguta Vasilescu, citata de News.ro.Ministrul spune ca "pilonul I de pensie inseamna pilonul la care contribuie absolut toata lumea care va primi o pensie de la Casa Nationala de Pensii si care plateste aproximativ 10%, apoi este pilonul II de pensii, care banii vin tot de la beneficari, este tot al statului, dar cu administrare privata"."Noi am cerut mai multe date de la ASF ca sa vedem cum se calculeaza pensiile. Vrem sa vedem care e diferenta. Din moment ce se cotizeaza cu aceeasi suma si la pilonul I si la pilonul II de pensie, vrem sa vedem daca si pensia care va fi primita este cel putin egala. Sigur ca fiind administare privata, ne asteptam sa fie mai mare din partea privatilor", a adaugat Olguta VasilescuMinistrul Finantelor, Ionut Misa, afirma, in 29 iunie, intr-un comunicat transmis de PSD, ca nu a declarat ca va sustine desfiintarea Pilonului ll, ci doar a raspuns unei intrebari care "probabil, a fost interpretata gresit". El sustine ca nici nu ar fi putut face o astfel de previziune si spune ca regreta "confuzia creata".Anterior, Ionut Misa declarase ca Pilonul II de pensii, care administreaza active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desfiintat, banii vor fi returnati contribuabililor, iar acestia vor trebui sa aleaga intre Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat. Misa nu considera ca aceasta masura este o nationalizare a pensiilor private.