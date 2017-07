Deputatul PNL Ovidiu Raetchi ii cere premierului Tudose sa spuna public daca sunt probleme cu banii de salarii si pensii

"Prin declaratia lui Nicolicea (Eugen Nicolicea - n.red.), PSD admite ca inclusiv asigurarea banilor de pensii si salarii reprezinta o provocare pentru actualul guvern. Este un urias regres, in conditiile in care banii de salarii si pensii nu au mai fost in pericol in ultimii ani. Logica partidului lui Dragnea - autostrazile pot sa astepte - este inacceptabila pentru orice stat care doreste dezvoltare", a afirmat liberalul, potrivit News.ro.El a adaugat ca, pentru dreapta, autostrazile sunt "o prioritate de guvernare": "Ele implica o crestere economica, genereaza locuri de munca si stimuleaza investitiile. Practic, prin afirmatiile facute, PSD isi recunoaste incompetenta la guvernare: daca acesta este singurul lucru pe care poate sa il faca PSD - sa asigure banii de pensii si salarii - atunci Romania a ajuns din nou la inceputul anilor 1990, la economia de subzistenta. Partidul condus de Liviu Dragnea vrea sa tina Romania dependenta de stat, de ajutoare sociale si pomeni electorale."Ovidiu Raetchi i-a solicitat premierului Mihai Tudose sa spuna daca exista probleme cu banii de pensii si salarii: "Ii cer public premierului Tudose sa ne comunice daca exista probleme cu banii de pensii si salarii, asa cum putem intelege din afirmatia domnului Nicolicea. De asemenea, ii solicit domnului ministru Cuc sa explice opiniei publice daca declaratia domnului Nicolicea anunta o noua schimbare a programului de guvernare PSD si o renuntare la constructia de autostrazi."Potrivit liberalului, deputatul PSD Eugen Nicolicea a afirmat ca prioritatile social-democratilor sunt salariile si pensile, iar autostrazile "pot sa mai astepte".