Membrii USR analizeaza platformele sustinute de Cristian Ghinea, Clotilde Armand si Nicusor Dan pentru a stabili ideologia partidului

Platforma "USR liberal"

Platfoma "USR popular"

Platforma lui Nicusor Dan

Liberalii din USR au reiterat ca vor milita pentru pozitionare impotriva modificarii Constitutiei pe tema familiei la referendumul intern al partidului, in timp ce latura conservatoare a sustinut "intarirea casatoriei si a familiei, principalul fundament al societatii". La polul opus, Nicusor Dan i-a rugat pe colegii sai sa ia in calcul "sensibilitatile" celor care nu impartasesc in intregime aceste valori si caracteristicile societatii romanesti in momentul in care isi aleg "bataliile si pozitiile".Toate cele trei platforme se afla in discutia interna a partidului, urmand ca membrii USR sa isi aleaga ideologia politica.Platforma "USR liberal", sustinuta de majoritatea din partid, printre care deputatul Cristian Ghinea si purtatorul de cuvant Dan Barna, evidentiaza faptul ca formatiunea pierde multa vreme pe subiecte minore, criza organizatorica din formatiune avand atat efecte interne, cat si externe, in conditiile in care numarul celor care s-au inscris in partid "a scazut dramatic"."Entuziasmul inceputului a fost benefic, dar insuficient. Pierdem multa vreme pe subiecte minore si am ajuns sa ignoram punctele importante ale politicii. Avem nevoie de o reconstientizare a misiunii noastre. Criza organizatorica prin care trecem are efecte interne si externe, in acelasi timp. Senzatia de epuizare interna se face simtita si in afara, unde numarul celor care vor sa ni se alature a scazut dramatic. Lipsa unei directii clare a slabit increderea organizatiei in propriile forte, in timp ce oportunitatile trec pe langa noi", se arata in documentul citat.Autointitulatii liberali sustin ca "adevaratii conservatori si progresisti sunt doua grupuri minore in cadrul USR"."Centrul USR este liberal. Majoritatea tacuta este liberala. Majoritatea useristilor sunt moderati care doresc si economie de piata si toleranta. Mai mult, in contextul politic actual, doar USR poate fi vocea reala si legitima a liberalismului modern european. PSD este un partid nationalist socialist organizat ca sa capuseze statul. PNL a devenit, acum si oficial sub noua conducere, un partid conservator. USR are masa critica de liberali adevarati din Romania", sustin acestia.Ei au adus in discutie si pozitionarea USR legat de modificarea Constitutiei pe tema familiei, fapt ce a starnit o ampla controversa in partid, care s-a finalizat cu demisia din formatiune a fostului lider Nicusor Dan."De fapt, a exprima pozitii oficiale ale partidului nu inseamna a lua dreptul membrilor de a exprima pozitii personale. O pozitie oficiala exprima linia majoritara in partid, asumata ca atare. USR a avut sansa sa fie partidul care avea o pozitie oficiala care sa reprezinte majoritatea membrilor si a electoratului sau - fara a interzice optiuni personale. Un partid trebuie sa decida", se arata in textul platformei USR liberal.Potrivit documentului, Uniunea Salvati Romania "va ramane cel mai credibil partid care apara statul de drept"."Dar nu putem fi doar in defensiva. Facem politica pentru ca vrem sa invingem Sistemul, nu doar sa limitam pagubele pe care le produce. USR este partidul anticoruptie pentru ca e partidul anti-sistem", sustin "liberalii" din USR.Ei s-au declarat "socati" de schimbarile din programul de guvernare, precum cele din tranzitia Grindeanu - Tudose, motiv pentru care "vor lupta cu toate fortele sa impiedice transformarile nocive ale sistemului de impozitare"."Haosul decizional in materie de economie pe care il vedem acum reprezinta doar metastaza unui sistem in care politicienii se joaca populist cu banii nostri. Solutia nu poate fi decat una structurala: mai putini bani pe mana politicienilor si limitarea posibilitatii lor de a ne face rau. USR Liberal va declansa o dezbatere nationala pentru o schimbare Constitutionala cu sens: limitarea prin Constitutie a deficitului bugetar, a datoriei publice si garantarea constitutionala a contributiilor la pensiile administrate privat", precizeaza latura liberala.Ei sunt convinsi de faptul ca, "dupa ce vor arunca in aer deficitul bugetar, politicienii vor incepe sa puna presiune pe moneda nationala, prin inflatie", motiv pentru care "vor milita pentru o trecere rapida la moneda comuna euro"."Vom cere instituirea unui mecanism permanent de feed-back al cetatenilor care interactioneaza cu institutiile publice. Institutiile care nu performeaza la aceste teste de satisfactie ale cetatenilor trebuie desfiintate si reorganizate. Drumul spre libertate prospera al societatii romanesti nu poate trece prin est, nu poate fi indrumat spre Rusia. Am invatat acest lucru in anii comunismului. Sustinem o stransa legatura cu Statele Unite, partenerul nostru predilect intr-o lume a libertatii", se mai mentioneaza in documentul citat.In incheiere, liberalii din USR au reiterat ca vor milita pentru pozitionare impotriva schimbarii Constitutiei la referendumul intern al partidului."Credem ca referendumul initiat pentru modificarea definirii familiei in interiorul Constitutiei este periculos, ingradeste drepturile unor persoane si ingradeste dreptul generatiilor viitoare de a lua o decizie. Sustinem parteneriatul civil. Credem ca fiecare cetatean este liber sa aleaga sa traiasca asa cum crede el de cuviinta, atat timp cat nu incalca legile statului. Orice limitare a libertatilor civile este o interferenta si un abuz la care ne impotrivim", a conchis aripa liberala din USR.Potrivit platfomei "USR popular", sustinuta de Clotilde Armand, "curentul popular din politica europeana este o orientare inspirata de viziunea crestina asupra omului si de conceptia crestin-democrata asupra societatii"."El urmareste sa aplice in politica principiile moralei crestine si ale democratiei liberale, in scopul moralizarii vietii publice si al punerii statului in serviciul cetatenilor. Proiectul crestin-democrat este deschis pentru oricine recunoaste demnitatea si drepturile tuturor oamenilor si accepta principiile fundamentale ale politicii rezultand de aici", se arata in textul documentului.Sustinatorii acestuia precizeaza ca "pentru a servi democratia si interesele fundamentale ale Romaniei, USR trebuie sa evite atat accentele populiste, cat si excesele utopiste, punand in centrul actiunii sale combaterea celor doua probleme majore ale Romaniei actuale: saracia (adancita si agravata de coruptie) si lipsa generala de educatie".La capitolul reforma sistemului electoral este mentionat faptul ca "Parlamentul ar trebui alcatuit din maxim 300 de deputati si senatori, alegerile locale sa aiba loc in doua tururi, iar alegerea presedintilor Consiliilor Judetene sa fie directa".Totodata, acestia sustin independenta justitiei si continuarea luptei anticoruptie la toate nivelurile.Latura conservatoare mai evidentiaza "intarirea casatoriei si a familiei, principalul fundament al societatii si cadrul optim pentru cresterea si educarea copiilor"."Sustinem o Romanie care actioneaza, nu doar reactioneaza, in cadrul Uniunii Europene, care se comporta ca un membru cu drepturi depline si este capabila sa-si formuleze si sa-si urmareasca interesele nationale, nu doar sa se alinieze pozitiei europene. Nu vrem ca tara noastra sa fie un membru de rangul doi, la periferia unei Uniuni cu doua viteze", au precizat sustinatorii platformei USR popular.Ei mai arata importanta continuarii parteneriatului strategic cu SUA, dar si a altor parteneriate, in primul rand cu Germania si Franta."Conservatorii" din USR afirma "sprijin pentru calea europeana a Republicii Moldova, pentru democratizarea si de-oligarhizarea acesteia prin reforme politice, economice si legate de independenta justitiei si lupta anti-coruptie, precum si pentru stabilirea unui cadru legal si predictibil".Fostul presedinte al USR Nicusor Dan a transmis o scrisoare interna in care lanseaza un apel "pentru unitate in diversitate" si afirma ca pozitia partidului fata de referendumul de modificare a Constitutiei pe tema familiei este cea care creaza diviziune in interiorul formatiunii."Exista o chestiune care aparent ne divizeaza: luarea unei pozitii fata de referendumul pentru familie. Ceea ce nu ne-a impiedicat sa lucram in continuare impreuna - dovada sunt rapoartele de activitate pe plan local si parlamentar ale USR. Mai mult, la Congres am agreat impreuna in statut ca USR va respecta in activitatea sa, in orice directie, jurisprudenta CEDO asupra drepturilor omului. Am decis tot impreuna ca sustinem neconditionat parteneriatul civil si suntem unicul partid din Romania care a anuntat public si are o astfel de prioritate", a afirmat deputatul in documentul care defineste, practic, platforma sa."Pentru a nu lasa loc de interpretari", Nicusor Dan a tinut sa precizeze ca, dincolo de referendumul pentru modificarea Constitutiei, "nu va ezita sa se opuna Coalitiei pentru Familie in cazul in care aceasta entitate va incerca sa impuna pe agenda politica proiecte care ar incerca sa restranga drepturi sau libertati consacrate de tratate internationale sau de decizii CEDO sau daca ar pune in pericol traseul de integrare europeana a tarii".El a mai spus ca "indelungata dezbatere interna le-a ocupat timp si resurse, dar nu a facut pe niciunul dintre ei sa-si schimbe opinia"."Nu a reusit nici sa schimbe opiniile cetatenilor, dar le-a slabit increderea in capacitatea USR de a le rezolva problemele care-i afecteaza zilnic: coruptia, risipa banilor publici, gestiunea defectuoasa a institutiilor si a companiilor de stat, lipsa unui sistem corect de educatie si de sanatate, lipsa infrastructurii moderne etc. Totodata, subiectul referendumului pentru familie a polarizat toata atentia interna si externa, in defavoarea initiativelor USR pe plan local si parlamentar si a colegilor care au continuat sa munceasca in acord cu misiunea noastra agreata inca de la inceput", a completat deputatul.Nicusor Dan sustine ca "acest subiect a reusit sa afecteze puntile de comunicare dintre ei si i-a facut sa vada doar punctele care ii despart, sa le uite pe cele care ii apropie, prada unui dialog unilateral si intolerant unii fata de ceilalti"."Intelegem faptul ca USR este un partid format, in cea mai mare parte, din oameni cu afinitati liberale si care trebuie sa isi asume directia pe care si-o doreste majoritatea membrilor, dar va rugam sa luati in calcul sensibilitatile colegilor nostri care nu impartasesc in intregime aceste valori si, de asemenea, caracteristicile societatii romanesti in momentul in care alegeti bataliile si pozitiile", a conchis fostul presedinte USR.Purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, anunta, pe 17 iunie, ca liderii Uniunii Salvati Romania, convocati in Comitetul Politic National, au decis, dupa dezbateri "foarte consistente si contondente", sa sustina parteneriatul civil, precum si libertatea de opinie a membrilor fata de initiativa de modificare a Constitutiei pe tema familiei."Astazi (sambata - n.r.) a avut loc Comitetul Politic National al USR convocat ca urmare a decizie Biroului National de pozitionare impotriva moficarii art 48 din Constitutie si a demisiei subsecvente a presedintelui partidului Nicusor Dan. Dupa dezbateri foarte consistente si contondente de peste 7 ore CPN a decis sa asume la randul sau astazi o decizie de sustinere a parteneriatul civil. (Vot: 77 la 1, 7 abtineri) dar si una de pastrare a libertatii de opinie a membrilor sai fata de initiativa de modificare a Constitutiei. ( Vot: 56 la 33, cu 4 abtineri)", a scris deputatul USR, pe Facebook.In ceea ce priveste situatia lui Nicusor Dan, Dan Barna a spus ca acesta a afirmat ca "decizia unei eventuale reveniri in partid o va lua dupa rezultatele referendumului intern programat in prima parte a lunii august pentru a se avea in vedere pozitia membrilor partidului".