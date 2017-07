Problema actiunilor la purtator - Orban (PNL): Lucram la proiect de modificare a legii, pentru transparenta actionariatului firmelor/ USR: Interzicerea accesului la proceduri de achizitii publice pentru societatile comerciale cu actiuni la purtator

"Actiunile la purtator" sunt certificate anonime. Oricine detine aceasta hartie, care specifica un anumit procent din actiuni, are drept de proprietate asupra unei firme. Cand se misca hartia, se schimba patronul. Nu exista birocratie, totul ramane secret, mai scria Rise Project.Ce propun PNL si USR:"Va anunt ca lucram la un proiect de modificare a legii societatilor comerciale pentru a asigura transparenta actionariatului firmelor care au contracte pe bani publici. Cum ar putea fi identificat un eventual conflict de interese in cazul unei societati cu actiuni la purtator?" scrie Orban pe pagina sa de Facebook."Practicile mentionate in documentul intern al DGIPI sunt de o extrema gravitate si USR ia in considerare cele mai potrivite linii de actiune pentru a limita proportiile jafului si faradelegii. Consideram ca este momentul ca Romania sa faca pasi seriosi catre o transparenta reala a actionariatului firmelor, prin eliminarea actiunilor la purtator nenominale. Aceasta forma de ascundere a beneficiarilor reali submineaza si goleste de continut masurile de promovare a integritatii in sectorul public si in mediul de afaceri. Pana la transarea legislativa a acestei probleme, USR va pleda pentru interzicerea accesului la proceduri de achizitii publice pentru societatile comerciale cu actiuni la purtator nenominale", scrie si senatorul USR Vlad Alexandrescu.