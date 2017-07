Tariceanu: Nu exista nicio dovada ca documentul prezentat de Rise Project e veridic. Nu are nimic de-a face cu jurnalismul

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-o interventie la Digi 24, ca articolul Rise Project privind documentul DGPI "nu are nimic de a face cu jurnalismul" si nu exista nicio dovada ca acel act este veridic, contrazicand informatiile prezentate privind relatia sa cu Liviu Dragnea, care ar data din 2005, potrivit news.ro.



"Cei de la Rise Project dau publicitatii un asa-zis document furnizat de un serviciu de informatii, dar acest document nu e certificat ca ar fi fost furnizat de un serviciu de informatii. Acest asa zis document contine tot felul de lucruri aluzive care nu au niciun fel de suport in realitate. Am citit informatia care a aparut. Am aflat ca in 2005 se conturau zorii prieteniei intre mine si domnul Liviu Dragnea. Pot sa va spun ca in 2005 nu il cunosteam pe domnul Dragnea, nici nu l-am cunoscut in 2005. Nu stiu daca stiam la vremea respectiva cine e presedintele Consiliului Judetean la Teleorman. Eu eram in majoritatea politica de la aceea data, dl Dragnea era in opozitie", sustine Tariceanu.

El afirma ca, daca toate documentele facute de Rise Project seamana cu cel publicat joi, "sa stiti ca inseamna ca este o calitate jurnalistica jalnica".

"Nu are nimic de a face cu jurnalismul, ci cu o intentie evidenta de distorsiune a realitatii si cu intentia evidenta de a-l pune probabil in primul rand, nu vreau eu sa ma consider piesa principala in acest puzzle, pe dl Dragnea, de a-l pune intr-o lumina nevaforabila si, sigur, in aceasta operatiune daca se poate sa fiu si eu introdus nu ar strica, nu? In logica celor care au redactat aceste documente", afirma seful ALDE.

Presedintele Senatului mai afirma ca "nu exista nicio dovada ca acest document este unul veridic". "Eu nu stiu daca nu sunt inf ormatii luate de acolo si de dincolo, puse cap la cap, informatii neverificate, pentru ca eu nu-l cunosteam, in primul rand, pe domnul Dragnea", subliniaza el.

Rise Project a publicat joi un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet", prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA".

Articolul face referire si la relatia dintre Dragnea si Tariceanu, care ar data din 2005. In documentul despre care jurnalistii Rise Project sustin ca ar fi fost realizat de DGIPI in 2011 se precizeaza ca Guvernul Tariceanu ar fi alocat firmei Tel Drum, fara licitatie, 257 de miliarde de lei vechi pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatiile din Teleorman.