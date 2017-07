Ludovic Orban, in cazul controlului la Rise Project: Solicitam demiterea de urgenta a sefului ANAF pentru incalcarea libertatii presei 

Material sustinut de Asociatia Nationala a Industriei Textilelor din Romania

Industria textila din Romania trece prin momente dificile, si asta, din cauza lipsei fortei de munca calificate, a masurilor inexistente luate de guvernele Romaniei ce s-au perindat in ultimii 28 de ani si a volatilitatii pietelor internationale, cu precadere pietele din Marea Britanie, Germania si Italia. Firmele din Romania opereaza pe o marja foarte mica de profit, asta si din cauza faptului ca industria se bazeaza foarte mult pe o productie de tip asamblare, unde adaosul comercial nu este foarte mare. Asta in conditiile in care, pana anul trecut, industria textila romaneasca aducea Romaniei cei mai multi bani din exporturi, fiind pe locul al doilea, dupa industria auto.